Gå væk vinter: Svendborg hilser lyset velkommen med stor parade gennem byen

En stor trekantet lanterne af pil og papir er ved at blive samlet af Birthe Wahlstrøm og Birgit Hedegaard Pedersen. De to kvinder er to blandt mange sydfynske borgere, der er samlet i Svendborg Forsamlingshus forud for denne uges store lysparade.

- Det er fantastisk inspirerende og fint at arbejde i fællesskab om det her store projekt i byen, siger Birgit Hedegaard Pedersen.

Projektet, som har samlet folk og beskæftiget folk i ugevis i Svendborg, er byens store lysparade. Et kæmpestort fælles optog gennem byen, der hilser lyset velkommen efter en lang og mørk vinter.

Konkret opfordres alle paradens deltagere til at skabe lys i mørket med alt fra lanterner, pandelamper, lyskæder, blinkende cykellygter, lysende kostumer, og store dukker med indbygget lys.

Samtidig bliver der sat lyd på, for mørket skal også jages væk med masser af lyd. Grydelåg er velkomne, men arrangøren af paraden - Sydfyns Kulturforening - sørger også for musikledsagelse.

- Hele paradens rute er bundet sammen af en lydscenografi, der består af en dyb, sammensat tone i D-dur, Jordens stemme, fortæller Josefine Ottesen, som er en af initiativtagerne til paraden.

- Og så er der i alt otte forskellige emsembler, opstillet i forretninger og private boliger langs ruten, der spiller i forhold til den dybe, fælles tone.

Al musik vil være af fynsk oprindelse, og musikstykkerne vil på hver sin måde knytte sig til det gamle årstidsritual om Kong Vinters kamp mod Prins Vår. De to kæmper om herredømmet over Jorden.

Fredag den 1. februar er der lysparade i Svendborg. Paraden er en cirkelparade, der begynder og slutter på Torvet. Se ruten på kortet.

Med til at markere lysets kamp mod mørket vil også være dansere med små lamper syet ind i særlige kostumer, og Kong Vinter skal også synges tilbage til livet. Det er jo nødvendigt at genoplive Vinteren, for at livet kan fortsætte sin cyklus.

Derfor vil dirigent Ulrich Klostergaard lede et stort folkekor, som vil deltage som Genopstandelsens Kor.

- Efter at paraden har passeret den tunge grædemur synger vi glæden tilbage i lyset, og det vil ske med en uhørt kraft, der vil blive hentet i den dybe urtone i Svendborgs gemte dybder, siger Ulrich Klostergaard.

Svendborg har før med succes dannet ramme om en stor parade. Det var i sensommeren 2017, hvor omkring 2000 mennesker deltog i et farverigt optog med fortællinger om havet som tema. Også dengang var Sydfyns Kulturforening arrangør.

- Kulturforeningens motto gælder fortsat: Kunstens formål er at skylle hverdagens støv af vores sind. Og det motto vil virkelig komme til sin ret, når flere tusind mennesker, iført lysende flyverdragter, uldundertøj, huer, vanter, og store og små lysfigurer, vandrer sammen gennem mørket for at give hinanden lys og varme, siger Josefine Ottesen.

Denne gang bliver paraden gennemført i tusmørket fredag eftermiddag den 1. februar med start klokken 17. Og denne gang altså med temaet: Kyndelmisse - Vandring fra Vinter til Vår.