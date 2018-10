Mistede 55.000: Svindler udgiver sig for at være fra fynsk kommune

Middelfart Kommune er i løbet af de seneste par uger blevet gjort opmærksom på to hændelser, hvor en person har taget telefonisk kontakt til borgere i kommunen for at forsøge at svindle dem.

- Ved begge hændelser har svindleren udgivet sig for at være ansat ved Middelfart Kommune og har forsøgt at få borgerne til at opgive personlige oplysninger som CPR-nummer og Nem-ID, skiver kommunen på dens hjemmeside.

Ved den første sag kaldte svindleren sig selv for Thomas, og her lykkedes det svindleren at franarre en borger 55.000 kroner.

Kommune advarer: Vær ekstra forsigtig

- Vi opfordrer derfor til, at du er ekstra forsigtig, når du modtager opkald, hvor en person forsøger at få dig til at opgive personfølsomme oplysninger, skriver kommunen videre.

Middelfart Kommune oplyser, at de altid vil kontakte borgerne på sikker vis og at kommunens ansatte aldrig vil bede om at få oplyst koder til Nem-ID, e-boks og lignende.

Middelfart Kommune opfordrer borgere, der mistænker et forsøg på svindel, til at kontakte Fyns Politi på telefon 114.

Læs også Odenseaner sigtet for Vild med dans-svindelnummer