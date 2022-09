Vil lade dig udskyde din ekstrahøje elregning: - Det er jo som at tisse i bukserne

- Forbrugerne kommer til at skubbe en kæmpemæssig ekstraregning.

Sådan lyder meldingen fra folketingsmedlem Lars Christian Lilleholt (V). Han mener ikke, at regeringens forslag om at lade danskere udskyde betalingen for ekstrahøje varmeregninger er tilstrækkeligt nok.

- Det er jo som at tisse i bukserne. Det er ganske varmt i begyndelsen, men efterfølgende bliver det ganske koldt, siger Lars Christian Lilleholt (V), der er medlem af Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg.

Statsminister Mette Frederiksen (S) præsenterede onsdag et forslag, der vil lade borgerne udskyde en del af energiregningerne det kommende år, når prisen når over en vis grænse, så de kan afdrage på gælden over en periode på fem år.

- Det er et meget luftigt forslag, som bare betyder, at man skubber regningen foran sig, og det er ganske alvorligt for mange, når regningen skal betales, siger han.

God løsning - på den korte bane

Radikales energi- og forsyningsordfører Rasmus Helveg Petersen er derimod mere optimistisk omkring regeringens forslag om at udskyde betalingen for energi.

- Jeg synes egentlig, at det er en meget god løsning på den korte bane. Det vil løse problemet for nogen. Men den siger ikke rigtig noget om, hvor vi vil hen på lang sigt, siger folketingsmedlem Rasmus Helveg Petersen (R).

Folketingets partier indkaldes til forhandlinger torsdag om regeringens forslag.

Her vil regeringen søge om at hastebehandle forslaget, så det indføres inden vinter, lyder det.

Til torsdagens forhandling har allerede Venstre flere meninger og holdninger klar til regeringens udspil.

- Der er brug for, at vi får elafgifterne reduceret. Det er den eneste rigtige løsning. Det vil virkelig batte i stedet for de her løsninger, som ikke har nogen reel effekt, siger Lars Christian Lilleholt (V).

Venstre har tidligere forslået at sænke elafgiften til et minimum på 0,8 kilowatt per time.



Til forhandlingerne torsdag vil Venstre også "efterspørge løsninger" for de små og mellemstore virksomheder. Det gælder især detailhandlen, slagterier, mindre købmænd som i den grad er presset af de høje elpriser, fortæller Lars Christian Lilleholt og fortsætter:

- Der er brug for løsninger, for der er virksomheder, som er tætte på at gå konkurs.

Hos Min Købmand i den lille sydvestfynske landsby Haastrup har man tydeligt mærket de stigende elpriser. Her blev deres månedlige elregning femdoblet, og ekstraregningerne kan i sidste ende tvinge stedet til at lukke og slukke.