Bevægede borgere vil beholde lukningstruet købmand: - Den er hjertet i vores landsby

- Det er totalt hjertet i vores landsby. Det er her vi handler, det er her vi mødes, det er her vi får al den information, man har brug for af stort og småt, siger Maria Lundgaard, der bor i Haastrup.

- Da vi valgte at købe hus her for tre år siden, var det faktisk på grund af købmanden og alt det, vi vidste, der foregik her. Det er nerven i byen, siger Katrine Christensen.

- Børnene går frit rundt omkring og går op til købmanden. Anne og Kent gør bare en fantastisk indsats. Altså det er udover … nu bliver jeg lidt rørt … de er vigtige, siger en tydeligt bevæget Katrine Christensen.

Politisk vilje til at se på problemet

Den store opbakning gør indtryk på Anne og Kent Gregersen, som i 24 år har drevet Min Købmand-butikken i Haastrup.

- Helt vildt. Det er virkelig rørende, siger Anne Gregersen, inden hun må trække vejret dybt for at holde tårerne tilbage.

Hun tror stadig på, at de nok skal finde en løsning, så købmandsbutikken kan forblive åben. Men det kommer til at kræve hjælp udefra.

Den hjælp skal formentlig komme fra Christiansborg. I hvert fald fortæller den fynske klima- og energiminister Dan Jørgensen (S), at de allerede er i gang med at analysere på problemet.

- Vi ser på, hvem det er, der rammes hårdest, og hvordan de bliver ramt, siger Dan Jørgensen.

Også fra den anden side af midten i dansk politik er der vilje til at hjælpe de hårdest ramte. Venstres Erling Bonnesen foreslår at sænke el- og energiafgifterne, indtil el- og energipriserne igen er mere normale.

- Købmanden i Haastrup og i mange andre landsbyer er en vigtig del af livsnerven i lokalsamfundet, og det må ikke blive slået i stykker på grund af de voldsomt stigende energipriser som følge af Putins krigsoverfald på Ukraine og de afledte konsekvenser på energi- og fødevaremarkedet.

- Indtil el- og energipriserne igen bliver mere normale, så skal energiafgifterne sænkes, så energitunge forretninger, virksomheder og særligt hårdt ramte borgere ikke slås helt ud af landkortet, foreslår Erling Bonnesen.

Har du også oplevet en stigende elregning derhjemme, er der også flere ting, du selv kan gøre. Hvis du kan sætte opvaskemaskinen i gang efter klokken 21 og vaskemaskinen i gang tidligt om morgenen, er du for eksempel godt på vej til at undgå en ekstra regning på flere tusinde kroner. Sådan lyder et af 17 gode råd til at spare på strømmen.