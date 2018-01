Regeringen flytter EAL-uddannelse til Svendborg

Fremover bliver det muligt at læse serviceøkonomi i Svendborg. Det sker som led i regeringens udflytningsplaner.

Innovationsminister Sophie Løhde (V) oplyser til dr.dk, at serviceøkonomiuddannelsen på Erhvervsakademiet Lillebælt fremover også udbydes i Svendborg.

Regeringen har de seneste dage varslet, at flere uddannelser vil rykkes til mindre byer, hvor der er efterspørgsel på arbejdskraft inden for området.

Ifølge TV 2/Fyns oplysninger betyder udflytningsplanerne også, at flere statslige arbejdspladser flyttes rundt. Hvilke ved vi endnu ikke.

Det gør heller ikke Svendborgs borgmester Bo Hansen (S).

Han er glad for, at regeringen flytter serviceøkonom-uddannelsen til Sydfyn. Han lægger dog ikke skjul på, at han håber, der kommer mere til Svendborg.

- Jeg synes, uddannelsen passer rigtig godt til Svendborg, og vi er glade for den mulighed, vi får med den, men det er nok ikke nogen hemmelighed, at Svendborg forventer sig noget mere.

- Med det mener jeg, at vi har forventninger om at få noget, der giver endnu flere arbejdspladser, fortæller Bo Hansen til TV 2/Fyn.

40 studerende

I alt oprettes ti såkaldte uddannelsesstationer rundt om i landet, hvor studerende kan tage dele af sin uddannelse. Svendborg er den eneste fynske by, hvor der udflyttes uddannelser til.

- For regeringen handler det om at få uddannelsespladserne tættere på de unge for at bringe Danmark i bedre balance. Men også om at understøtte vækst og udvikling. Vi har store dele af Produktionsdanmark ude i landet, som skriger efter kvalificeret arbejdskraft, siger minister Sophie Løhde til TV 2.

De resterende byer, der får en uddannelsesstation, er Rønne, Holstebro, Hobro, Skjern, Hedensted, Fredericia, Kalundborg, Helsingør og Nykøbing Falster.

Ved vinteroptaget i 2018 optager Erhvervsakademiet Lillebælt 40 studerende på uddannelsen til serviceøkonom.

Som uddannede serviceøkonomer kan de efter to år på skolebænken tage job inden for eksempelvis planlægning af events, udvikling af turisme- og oplevelsesøkonimi.

Uddannelsen tilbydes foruden i Odense og nu Svendborg også i Vejle.

Det kan du blive som serviceøkonom Eventkonsulent

Servicekonsulent

Konceptudvikler

Konferencekoordinator

Udviklingskonsulent

Projektmedarbejder

Salgskonsulent

Aktivitetschef

Turistchef

Restaurantchef

Receptionschef