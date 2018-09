Synderen for de mange motorvejsuheld fundet

Regnvand var skyld i, at der tirsdag skete mange uheld på motorvejsstrækningen ved Nørre Aaby. Vejdirektoratet har nu ordnet problemet.

En masse vand på kørebanen var tirsdag skyld i en række uheld på Fynske Motorvej vest for afkørslen til Nørre Aaby.

Det fik Vejdirektoratet og Fyns Politi til at råbe vagt i gevær og sætte et skilt op med en fartbegrænsning på 80 kilometer i timen på den uheldsramte strækning.

Nu har Vejdirektoratets mandskab undersøgt sagen, og i nat fik de løst problemet - håber de.

Det så ud som om, at jord, grus og blade havde hobet sig op. Det gjorde, at vandet fra kørebanen ikke kunne komme væk Søren Andersen, områdechef ved Vejdirektoratet

- Vi havde to teser om, hvorfor vandet ikke kunne komme væk fra kørebanen. Enten var det asfalten, der var problemet, eller også var det for meget snavs, så vandet ikke kunne løbe væk fra kørebanen, fortæller Søren Andersen, der er områdechef i Vejdirektoratet, og fortsætter:

- Asfalten fungerer, som den skal, så det er snavs, der har skylden.

Naturen skaber farlig vand på kørebanen

Vejdirektoratet brugte hele natten til onsdag på at rense kanterne og tjekke de mange brønde, der er på motorvejen på den vandfyldte strækning.

- Både brøndene og kanterne er nu frie for snavs. Det så ud som om, at jord, grus og blade havde hobet sig op. Det gjorde, at vandet fra kørebanen ikke kunne komme væk, fortæller områdechefen til TV 2/Fyn.

Ifølge Vejdirektoratet sker det ofte, at regnvandet, der lander på de danske motorveje, har svært ved at komme væk fra kørebanen. Derfor har Vejdirektoratet også en rullende indsats, som holder øje med kanterne omkring motorvejene.

- Men vi skal da holde lidt ekstra øje med den her strækning, også fordi vi skal være sikre på, at det, vi har gjort i nat, også virker, siger Søren Andersen.

- Nogle gange er naturen bare lidt hurtige end vores rul. Og så er det, at der opstår strækninger, hvor der er lidt mere vand på kørebanen, end der bør være.

Skiltet er væk

Fra onsdag morgen var der ikke længere nogen ekstraordinær hastighedsbegrænsning på strækningen, hvor der tirsdag skete tre uheld.

Første uheld skete omkring klokken syv tirsdag, hvor politiet og redningsmandskabet måtte ud og rydde kørebanen.

Tre timer senere, klokken 09.56, skete der endnu et uheld, hvor en bil, formentligt på grund af akvaplaning, gled rundt på vejbanen. Vedkommende påkørte derefter autoværnet og kørte ud i nødsporet.

Kun otte minutter senere kom der så en kvinde kørende samme sted. Hendes bil gled også, hvorefter den trillede rundt.

Ud over at rense kanter og brønde på strækningen, skulle Vejdirektoratet også reparere autoværnet i midterrabatten efter uheldene tirsdag morgen.