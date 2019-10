Syv store granater fra Anden Verdenskrig dukket op på Fyns Hoved

Det var en travl weekend på Fyn for soldaterne fra Hærens Ammunitionsrydningstjeneste.

Hele tre forskellige opgaver havde de på Fyn, hvor de både støttede politiet under en opgave og måtte afhente sprængstof og ammunitions fra et dødsbo i Odense.

Mest spektakulært var dog syv store 88 millimeter granater fra Anden Verdenskrig, der blev fundet på Fyns Hoved.

- Det er et stort fund. Det er usædvanligt, at man finder så mange på én gang, siger chefen for Ammunitionsrydningstjenesten, major Peter Jegsen.

De syv granater er et levn fra de tyske soldaters tilstedeværelse på Fyn under Anden Verdenskrig.

Jeg vil klart fraråde, at folk tager sådanne fund med hjem Peter Jegsen, major, chef for Ammunitionsrydningstjenesten

- De er efterladenskaber fra krigens tid. Der er stadig ting og sager, der dukker op fra dengang. De har garanteret været gravet ned, fordi man har forsøgt at destruere et større parti dengang. Men om det var tyskerne eller de danske soldater, der ryddede op efter krigen, som har forsøgt at sprænge dem, ved vi ikke, siger Peter Jegsen.

Regn og jordskred

Ifølge majoren er der ikke tidligere fundet granater i samme område. Han formoder derfor, at de er dukket frem af jorden efter den massive regn i den seneste tid, hvor et mindre jordskred har gjort, at de pludselig blev synlige.

De syv store granater dukkede op på Fyns Hoved, hvor en hundelufter fandt dem og kontaktede politiet, som så igen kontaktede ammunitionsrydderne.

Det er ikke tilfældigt, at fundet skete i en ferie, påpeger chefen for Ammunitionsrydningstjenesten.

- Der har folk bedre tid. Hundeluftere og folk, der går ture i naturen, kommer i ferierne steder, som de ikke gør normalt, og så har de nok også bedre tid til at indrapportere det, de eventuelt finder. Vi ser det samme om foråret, siger Peter Jegsen.

De knap 80 år gamle granater blev efter fundet flyttet til et militært øvelsesterræn, hvor de blev destrueret.

Ingen risiko

Ifølge Peter Jegsen har der ikke været nogen risiko for, at granaterne kunne sprænge af sig selv, men alligevel valgte sprængningseksperterne at bortsprænge dem.

Majoren har da også et klart budskab, hvis man skulle finde granater eller lignende i naturen.

- Jeg vil klart fraråde, at folk tager sådanne fund med hjem. Vi ved jo ikke, hvad der sker, hvis folk beslutter sig for at tage dem med hjem og måske forsøge at pudse dem eller andet, siger major Jegsen.

Han understreger i samme åndedrag, at fynboerne også fortsat trygt kan færdes på Fyns Hoved.

- Man skal ikke være bange for, at tingene eksploderer om ørerne på en, når man går derude. Slet ikke, siger Peter Jegsen.

Han fortæller, at man altid skal kontakte myndighederne, hvis man finder ammunition, sprængstof eller granater.

- Hvis folk falder over sådan nogle ting, skal man melde det til politiet. Så tager de fat i os, og så får vi det håndteret, siger chefen Peter Jegsen.

Ammunitionsrydningstjenesten holder til på Skive Kaserne.