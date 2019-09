Usikkerhed blandt medarbejdere på OUH: TDC beklager gentagne telenedbrud

Kalder intensiv bagvagt, kalder intensiv bagvagt, det er anæstesiologisk bagvagt, kom ind.

Sådan lød det i sidste uge, da overlæge på anæstesiologisk afsnit på Odense Universitetshospital Marlene Pall kaldte over en walkie-talkie.

Fem gange siden maj har det været måden, medarbejdere kunne komme i kontakt med hinanden på OUH, for fem gange har TDC haft telenedbrud, der har lammet al intern kommunikation på hospitalet. Heller ikke borgere på TDC-netværket har kunnet ringe ind.

Hos TDC beklager man de mange nedbrud.

- Vi er meget, meget kede af de nedbrud, og jeg vil også gerne undskylde over for både borgere og medarbejdere i Region Syddanmark, der har været påvirket af situationen, siger Michael Moyell Juul, koncerndirektør hos TDC.

Fem nedbrud for meget

De mange nedbrud på OUH har skabt stor usikkerhed for personalet, som har været nødt til at bruge både walkie-talkie og private mobiltelefoner til at kontakte hinanden.

- Jeg tænkte: åh nej, ikke igen. Vi har jo haft problemerne før, sagde Marlene Pall til TV 2/Fyn om sidste uges telenedbrud.

Overlæge på anæstesiologisk afsnit på OUH har vænnet sig til at kontakte sine medarbejdere på walkie-talkie. Foto: Ken Petersen

Det er problematisk, når hospitalets medarbejdere ikke kan komme i kontakt med hinanden. Hos TDC tager de nedbruddene alvorligt.

- Fem nedbrud er fem nedbrud for meget. Det skal ikke ske, og der er også derfor vil nu arbejder meget hårdt på, at lignende hændelser ikke kommer til at ske igen. Jeg kan forsikre om, at vi i TDC har kastet alle resurser ind i arbejdet, understreger Michael Moyell Juul.

En knækket tillid

På Odense Universitetshospital er de efterhånden øvede i at kontakte hinanden på alternative måder, men det sætter medarbejderne under et stort pres. Ledelsen på OUH har fortalt til TV 2/Fyn, at det kunne have haft store konsekvenser for patienterne, hvis ikke personalet havde handlet så godt, som de har gjort. Men der er ikke stor tillid til TDC.

- Jeg kan godt forstå, at tilliden til TDC har lidt et knæk, og det vil vi arbejde med hårdt på at genvinde i Region Syd og til deres medarbejdere, siger Michael Moyell Juul.

De har nu sat et større arbejde i gang, for at sikre sig, at medarbejderne ikke skal være usikre og kan koncentrere sig om at behandle syge borgere.

- Vi har sat et større arbejde i gang med at genbesøge alle vores procedurer og hele vores plan i forhold til den her modernisering af vores netværk, som har været baggrunden for de her hændelser, fortæller Michael Moyell Juul.

Han regner ikke med, at de skal opleve endnu et nedbrud.

- Vi har et stort ansvar. En fejl er én for meget, understreger Michael Moyell Juul.