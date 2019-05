Kølig morgen på Fyn: Temperaturerne og solen vinder kun lidt frem mandag

Man troede lige, at solen og sommeren var kommet for at blive efter den solrige weekend. Vejret mandag er dog præget af skyer, en anelse regn og temperaturer op til 12 grader.

I løbet af eftermiddagen vokser skyerne også til. Det kan give anledning til lidt regn hist og her.

Solen vinder kun kort frem på en nogenlunde skyfri himmel omkring middag. Det bliver dog et kort visit, for allerede omkring klokken 13, så bliver solen overskygget af skyer, som stigende kommer til at vokse i løbet af eftermiddagen.

Glæde for landmændene og for havearbejdere

Den smule regn der kommer i løbet af dagen kan fungere som et lille plaster på såret for de mange bønder og havearbejdere.

Det er ikke store mængder, der kommer, men bønder har det sidste lange stykke tid måtte se sig til takke med meget sol, meget tørvejr og kun lidt regn. Derfor er regnen også tiltrængt for dem og deres landbrug.

På trods af den smule regn vi får, så er det stadig meget tørt. Temperaturerne falder til de syv-otte grader om aftenen igen. Skyerne om aftenen er også forsvundet, hvorfor vi kan se frem til en skyfri nattehimmel.