Test dig selv: Hvad gør du reelt for klimaet?

Flyrejser, røde jordbær og saftige bøffer er noget fynboerne er vilde med, men er de gode for klimaet? Tag testen, og se, om klimaet er gode venner med dig.

Vi hører det hver eneste dag: Klimaet lider.

I Odense skal man inden længe til at gøre som i andre fynske kommuner og i højere grad sortere affaldet, og i medierne kan man hele tiden høre om konsekvenserne ved CO2-udslip, forurening og plastikaffald i naturen.

I disse dage mødes en stor del af landets politikere til Folkemødet på Bornholm for at diskutere en bred vifte af politiske emner.

TV 2/Fyn ønsker i den forbindelse at sætte fokus på klimaforandringer, og hvad vi som fynboer og danskere kan gøre for at hjælpe klimaet.

Det gør TV 2/Fyn blandt andet med en debat mellem den fynskvalgte klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) og meteorolog Jesper Theilgaard, der mener, det står alt for galt til med klimaets tilstand (se debatten nederst i artiklen).

Herunder kan du teste dig selv og finde ud af, om du i din dagligdag gør nok for klimaet. Du skal svare på 11 spørgsmål om din hverdag, og til sidst vil du få et svar på, om du gør nok for klimaet.

Hvis du ikke kan se testen i din browser, kan du klikke dig direkte til testen her.