Den 34-årige tempospecialist Martin Toft Madsen satte tirsdag aften ny dansk timerekord på Odense Cykelbane.

53 kilometer 975 meter på en time. Martin Toft Madsen har slået den danske rekord.

Den danske timerekord har hidtil tilhørt Mikkel Bjerg, der kørte 53 kilometer og 730 meter.

- Den er rar at have, den rekord. Den er ikke så nem at få herhjemme. Det er så fedt. Nu må jeg se, om der er andre, der vil slå den, fortæller Martin Toft Madsen til TV 2 SPORT.

Verdensrekorden har belgiske Victor Campenaerts med 55 kilometer og 089 meter.

Læs også Rekordforsøg: 16-årig fynbo missede rekord i banecykling

Martin Toft Madsen erobrede første gang den danske rekord i 2017, da han slog Ole Ritters rekord fra 1974, skriver Ritzau.

Martin Toft Madsen er stadig sulten efter at udfordre verdensrekorden, siger han efter tirsdagens bedrift.

- Jeg vil ikke udelukke at gå efter verdensrekorden, men det bliver bare ikke lige i næste uge, siger Martin Toft Madsen.