Tjekke overbeviste på isen: Odense Bulldog sikrer kontrakt efter få uger

Vojtech Komarek behøvede kun et par uger til at overbevise træner-teamet i Odense Bulldogs om, at han skulle have en fast plads på holdet. Nu har klubben og tjekken skrevet kontrakt.

En ny mand er gledet ind på isen, og Odense Bulldogs har udvidet truppen med tjekkiske Vojtech Komarek. Angriberen brugte få uger på at overbevise træner-teamet om en fast plads, og dermed er prøve-perioden skiftet ud med en årskontrakt for sæsonen 2018/2019. Tjekken er glad for at blive forlænget, siger han i en pressemeddelelse, Odense Bulldogs har udsendt. - Vi har et godt team, og vi kommer godt ud af det sammen. Jeg er vild med byen, og jeg er glad for at være her, så jeg ser meget frem til mit ophold i Odense, siger Vojtech Komarek. Vil score mål Tjekken skal den kommende sæson supplere de etablerede profiler på holdet. - Jeg er en af de unge på holdet, og jeg håber, at jeg kan lære af de erfarne spillere. Forhåbentlig kan jeg også score nogle mål, siger Vojtech Komarek. Odense Bulldogs næste kamp er tirsdag. Her møder hundene Rungsted Seier Capital på hjemmebane. Læs også Bulldogs henter svensk toptræner: - Det var et let valg