Fynske forældre ser frem til flere jordemødre: - Alle skal have en god start på livet

Flere fynske forældre glæder sig over en ny aftale, der skal prioritere at give førstegangsfødende ret til at blive på barselsgangen i to døgn efter fødslen.

- Min oplevelse var faktisk rigtig god, men jeg fødte også før tid, så jeg var indlagt og havde den hjælp, og det synes jeg da, at alle skal have en god start på det nye liv, siger Cecilie Juul, der bor i Søndersø.

- Jeg hører meget om, at der er travlt på sygehuset. Det er en god måde at starte det nye liv på, fortæller hun.

Også forældreparret Emil Nordahl og Camilla Christensen fra Fraugde mener, det er på høje tid, at fødestuerne tilføres flere varme hænder.

- Det var vores indtryk, at der var rigtig travlt, og vi fik så tilbudt, om vi ville til Svendborg i stedet for, før vi fik at vide, at nu havde de lidt mere tid, siger Emil Nordahl.

- Jeg blev så overrasket over de følelser, der fulgte med, så det var rart at have den støtte i, at man hele tiden kan kalde på en sygeplejerske eller jordemoder, siger Camilla Christensen.

100 flere jordemødre skal ansættes

I den nye aftale får førstegangsfødende ret til at blive på barselsgangen i to døgn efter fødslen.

De nybagte forældre kan også vælge at tage hjem med ret til to dages støtte.

- Det bliver interessant, hvordan vi får det implementeret, siger Lone Sølvsten Kappendrup, der er afdelingsjordemoder på Odense Universitetshospital.

Der skal ansættes mindst 100 flere jordemødre på landsplan.

- Det bliver jeg bare rigtig glad for, for de mangler. De har manglet i rigtig mange år. Der er et øget behov for, at kvinderne er her længere tid under fødslen, og der er flere, der har behov for en jordemoder op til fødslen og til at blive efter fødslen, siger afdelingsjordemoderen.

I alt skal der bruges 475 millioner kroner på området frem mod 2025.

Sendt hjem efter fire timer

Som det er i dag, bliver de fleste fødende, hvor alt er gået efter bogen, sendt hjem efter tre-fire timer.

Retten til at blive på sygehuset skal så vidt muligt træde i kraft i 2022 for de førstegangsfødende. I 2024 vil partierne bag aftalen - regeringen, dens støttepartier, Alternativet og Kristendemokraterne - mødes igen, med henblik på at udvide retten til alle fødende.

Det er uvist, hvor mange nye jordemødre der vil kunne få job på Odense Universitetshospital.

Der er stor forskel på, hvor der bliver født flest børn på Fyn. I 2021 oplevede dele af Fyn et regulært babyboom, mens de odenseanske kvinder haltede efter resten af landet.