Her laver de flest børn på Fyn

Odenseanske kvinder har national bundrekord, når det gælder nyfødte børn i 2021. Det viser ny data fra Danmarks Statistik.

Omvendt har man oplevet et mindre babyboom på Vestfyn. I Middelfart har kvinderne Fyns højeste fertilitet. Fra 2020 til 2021 steg fertiliteten fra 1,8 barn per kvinde til 2,3 børn.

I grafen kan du dykke ned i de fynske tal for dit område.

For at sammenligne mellem de enkelte kommuner opgøres tallene i fertilitetskvotienter, der angiver, hvor mange børn 1.000 kvinder har fået i et givent år.