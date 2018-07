Tørke får huse til at revne: Her er risikoen størst

Hvis dit hus slår revner på grund af tørken, skal du ikke forvente hjælp fra forsikringsselskaber. I sidste uge skete det for Niels Jørgensen, der blev vækket af lyden.

Sommeren 2018 har været den tørreste siden 1872, og ifølge DMI rammer endnu en langvarig hedebølge i næste uge. Den vil få temperaturerne til at runde 30 grader allerede ved frokosttid.

En fynsk boligejer fra Asperup mærkede konsekvenserne, da han vågnede til lyden af en væg i sit hus, der revnede. Når skaden først er sket, er der ingen hjælp at hente hos forsikringsselskaber.

- Tørke er ikke noget, der kommer pludseligt, forklarer Ole Vidstrup, der er konsulent hos Forsikring og Pension.

- Det har aldrig været noget, der var dækket af ens forsikring, og det er det heller ikke i dag.

På Fyn er det især området omkring Røjle-øen og strækningen ned langs vestfyn, der er udsat.

Kommer bag på lokale

Vi har lige købt huset, så det ville da have været rart at vide. Louise Hagelsø, nytilflytter, Røjle

Line Mai, der er miljøingeniør ved Jens Johan Andersen Geoteknik A/S, fortæller, at problemet skyldes den ler, der ligger under jordens overflade i området.

- Det kaldes plastisk ler, forklarer hun.

- Det har et særligt indhold, der optager meget vand. Når tørken kommer, og træer og buske mangler vand, så trækker de vandet ud af leret. Det får leret til at skrumpe, og det er det, der kan give revner.

De grå og mørkegrå områder på kortet viser de steder, der indeholder plastisk ler. Det er den slags ler, der kan give boligejere problemer. Kort: Aktuel Naturvidenskab.

Det kommer bag på flere af de lokale borgere i Røjle, at deres huse står på et udsat område.

- Jeg vidste godt, at vi har meget lerjord, men jeg blev først rigtig opmærksom på det, efter jeg så indslaget om huset i Asperup. Det har da fået mig til at kigge huset efter, siger Joakim Veith.

På samme måde blev nytilflytteren Louise Hagelsø overrasket.

- Vi har lige købt huset, så det ville da have været rart at vide, lød reaktionen. Hun og manden tog dog nyheden med et smil.

- Det er heldigvis et nyt hus så mon ikke det går?

Store træer i haven kan give problemer

Det undrer ikke Line Mai, at flere lokale i Røjle ikke var opmærksomme på deres lerholdige undergrund.

- Det er specialviden, og det er nok ikke noget, man lige går og tænker over, siger hun.

Til gengæld har hun et par gode råd til boligejere, der frygter, at deres huse kan slå revner.

- Hvis du opdager revner i dit hus, har store træer i haven og ligger i det berørte område så tag kontakt til et geotenisk firma, der kan vurdere din situation.

- Selvom det er træer, der trækker vand ud af leret, så er det ikke altid løsningen at fælde træerne i haven. Vandindholdet i leret skal holdes så konstant som muligt, så derfor er det godt med kompetent rådgivning, råder hun.

Hvis huset slår revner, skal fundamentet i værste fald understøttes og mures op.

