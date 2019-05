Toppolitikere talte i munden på hinanden - og det blev for meget for fynsk vælger

Debatten om udligningsreformen mellem en række fynske folketingskandidater tirsdag aften på Nordfyns Gymnasium i Søndersø var heftig.

I skarpe vendinger blev de politiske budskaber kastet i hovedet på hinanden, og luften var fuld af verbale angreb og modangreb fra den ene blok mod den anden.

Vi er nogle, der gerne vil høre, hvad det er, I snakker om. I snakker i munden på hinanden. Det er helt uhyggeligt. Deltager til TV 2/Fyn debat på Nordfyns Gymnasium i Søndersø

I den 29 minutter lange debatrunde gik især folketingskandidaterne Dan Jørgensen (S) og Lars Christian Lilleholt (V) energisk til hinanden, og de havde ingen problemer med at afbryde og snakke i munden på hinanden, når de mente, at modparten tog fejl eller snakkede uden om (se hele debatten nederst i artiklen).

Det blev dog for meget for en af de fynske vælgere, der var mødt op for høre debatten på gymnasiet i Søndersø.

Utilfreds tilskuer: - Det er uhyggeligt

Da de to fynske toppolitikere og TV 2/Fyn-vært Jesper Buch endnu en gang snakkede i munden på hinanden cirka 26 minutter inde i debatten, blev folketingskandidater pludseligt afbrudt fra publikum.

- Vi er nogle, der gerne vil høre, hvad det er, I snakker om. I snakker i munden på hinanden. Det er helt uhyggeligt, lød det fra salen under den direkte debat, der blev sendt på TV 2/Fyn Nyhedskanalen og på tv2fyn.dk.

Herefter forsikrede Jesper Buch den utilfredse vælger og resten af publikum om, at der resten af aftenen ville blive holdt kortere snor i folketingskandidaterne, så de fremmødte fynboer bedre kunne høre politikernes argumenter.

- Det er modtaget. Jeg skal nok forsøge at styre det lidt bedre, lød det fra Jesper Buch, hvorefter debatten om udligningsreform, klima og nærpoliti fortsatte i yderligere en time.

Du kan se hele debatten om udligningsreformen herunder: