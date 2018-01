TV 2/Fyn fik flere tv-seere i 2017

19.30-udsendelsen på TV 2 er samlet Danmarks næstmest sete nyhedsudsendelse, kun overgået af TV-Avisen klokken 21.30.

Danskerne er vilde med regional nyhedsjournalistik, og fynboerne er vilde med nyheder på TV 2/Fyn. Det viser årsopgørelsen fra den såkaldte tv-meter-måling.

Det er en stor tilfredsstillelse, at gammeldags nyheds-tv på ingen måde er død og borte Esben Seerup, direktør, TV 2/Fyn

I 2017 steg det gennemsnitlige seertal til TV 2/Fyns 19.30-udsendelse til 49.000 – mod 43.000 i 2016. Og den gennemsnitlige andel af seere med et fjernsyn tændt steg ligeledes: Fra 38,6 procent i 2016 til 39,0 procent i 2017.

Det betyder, at næsten fire ud af 10 fynboer hver aften ser nyheder fra TV 2/Fyn, når de har tændt for tv’et.

- Tallene er ikke overraskende, for vi følger året igennem løbende seerudviklingen. Men det er en stor tilfredsstillelse, at gammeldags nyheds-tv på ingen måde er død og borte – på trods af folk jo nu kan få masser af nyheder på både mobil, web og Facebook på tidspunkter, der passer dem, siger Esben Seerup, direktør på TV 2/Fyn.

Læs også Fynboerne foretrak TV 2/Fyn under valgkampen

Det er ikke bare TV 2/Fyn, der har oplevet seerfremgang i fjernsynet: Alle otte TV 2-regioner løftede seertallet i 2017, så 19.30-udsendelsen på TV 2 nu er den næstmest sete nyhedsudsendelse i Danmark.

I 2016 kikkede 516.000 gennemsnitligt med. I 2017 er tallet øget til 527.000. Kun DR’s TV-Avisen klokken 21.30 har nu flere seere.

- Vi fortsætter i 2018 med at udvikle TV 2/Fyn som regionens førende mediehus for alle fynboer. Der sker blandt andet via en fornyelse af 19.30-udsendelsen og af vores populære magasiner og live-sendinger på TV 2/Fyn Nyhedskanalen. Og selvfølgelig også på web, mobil og Facebook. Her øgede vi også bruger- og seertal i 2017 i forhold til 2016, siger Esben Seerup fra TV 2/Fyn.

TV 2/Fyns direktør, Esben Seerup, glæder sig over de stigende seertal. Foto: Morten Albek

Derudover vil TV 2/Fyn i løbet af foråret etablere sin egen ungdomsredaktion for at få endnu bedre kontakt til den yngste del af fynboerne.

Dermed følger TV 2/Fyn konkret op på medie- og demokratiprojektet ”Stem’rne”, som TV 2/Fyn sammen med de øvrige fynske mediehuse og SDU etablerede i forbindelse med den kommunale valgkamp i november.