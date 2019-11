TV 2/Fyn-praktikanter hædret med priser

Lørdag aften var der hæder til to journalistpraktikanter på TV 2/Fyn, da de modtog priser for deres journalistiske arbejde ved en prisuddeling på Medietorvet på Syddansk Universitet.

Awardshowet hedder Jern Henrik og er en årlig begivenhed for alle journaliststuderende ved Center for Journalistik på Syddansk Universitet i Odense.

Der uddeles priser i fire kategorier for journalistik, der er produceret i de studerendes praktiktid: Jern Henrik, Basker Henrik, Service Henrik og Felt Henrik. Praktikanter fra TV 2/Fyn var nomineret i alle fire kategorier.

Pris for klimaindslag

I kategorien Service Henrik vandt Emilie Foxil prisen for det ene af to indslag hun var indstillet for, og som hun har produceret til TV 2/Fyns ungdomsredaktion Bemærk.

Hæderen fik hun for et indslag, hvor hun forklarede, hvad der er op og ned i klimadebatten (se indslaget under teksten), mens hun i det andet indslag undersøgte, om politikerne får lektier for i Folketinget?

De fire priser De fire priser er Jern Henrik, Felt Henrik, Service Henrik og Basker Henrik. ​ Jern Henrik gives til en praktikant for en journalistisk historie, der udmærker sig, fordi vedkommende i arbejdet med historien har gjort en ekstraordinær indsats i forhold til idé, research, sprog, form og indhold. Basker Henrik gives for årets nyhed – en historie, der har markant nyhedsværdi, overrasker og er en original øjenåbner. Det kan være en lille, kuriøs historie, der sætter vores samfund i perspektiv, eller en afsløring af noget større. Service Henrik gives til et stykke journalistik inden for genren ”news you can use”, som informerer brugeren balanceret, troværdigt og underholdende. Felt Henrik gives for den gode reportage på tryk, i billeder eller lyd. Prisen hylder det at bringe læseren/lytteren/seeren helt tæt på ved for eksempel brug af billeder, soundbites, reallyd, valg af kilder og valg af øjebliksbilleder. Kilde: Kajo - Kredsen af Journaliststuderende i Odense. Se mere

I begrundelsen skrev vært på TV-Avisen Nina Munch-Perrin, at "underholdningsværdien er på Netflix-agtigt-cliffhanger niveau, samtidig med at der ikke tabes troværdighed, og man får den der aha-oplevelse undervejs."

Produktionerne er blevet til i samarbejde med mediegrafiker Niklas Larsen og fotograferne Jonas Bertelsen og Alexander Aagaard.

Aktindsigter og tung research

Hovedprisen Jern Henrik og den medfølgende statuette blev givet til Olav Fonager for en artikelserie om, hvordan den nemme adgang til kviklån rammer socialt udsatte borgere (klik ind på aritkelserien under teksten).

- Via aktindsigter, tungt researchede historier, case-beretninger og konkrete nyhedselementer, løfter Olav Fonager en lidt triviel sag om, hvor meget samfundet skal beskytte os mod, at nogle er for dumme og andre er for smarte, til en sag, der rent faktisk flytter sig i dækningsperioden og medfører nye opstrammede regler, skriver chefredaktør på Jyllands-Posten, Jacob Nybroe, i begrundelsen.

Med statuetten følger også et beløb på 2.000 kroner.

Udover Emilie Foxil og Olav Fonager, der også var nomineret til en Basker Henrik, var Marie-Louise Florival også nomineret i kategorien Felt Henrik.

Olav Fonagers prisvindende artikelserie:

Emilie Foxils prisvindende indslag om klimadebatten: