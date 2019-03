Ugen slutter med regn - i næste uge kommer flot forårsvejr

Efter en tør lørdag med en smule sol er der regn på vej til Fyn søndag og natten til mandag.

Det fortæller vejrvært på TV 2 Vejret Per Christiansen.

- Søndagen begynder gråt i gråt. Solen skal formå at fjerne skyerne, og det vil den også gerne hjælpe til med - måske risikerer vi nogle byger i den nordlige del af Fyn, og så bliver det også køligere, siger Per Christiansen.

Koldfront skal passere

Temperaturerne vil søndag ligge på mellem fire og otte graders varme. Der er dog mere regn i sigte.

- Natten til mandag kommer et regnvejr gennem landet. Det er en koldfront, der skal ind, så det bliver lidt køligere luft, fortæller Per Christiansen, der ikke udelukker, at det også fortsat vil regne nogle steder mandag morgen.

Selv om ugen risikere at starte med nedbør, ser den regntunge marts ud til at slutte med lidt forårsvejr trods alt.

- Sol på himlen og en opadstigende varmekurve. Hen mod næste weekend et par grader varmere. Foråret er lidt på vej, siger Per Christiansen, der forventer op mod 14 grader og solskin på torsdag.

Marts 2019 er ifølge TV 2 Vejret den vådeste marts nogensinde.

Næste weekend, der afslutter den vådeste marts nogensinde, kan blive forårsagtig. Foto: TV 2 VEJRET