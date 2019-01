Ulykkestog er kørt væk fra Nyborg

Det forulykkede IC4-tog fra onsdagens ulykke på Storebæltsbroen blev natten til søndag kørt til Aarhus.

Det oplyser Aksel Christensen, chef for Hjælpevognsberedskabet Banedanmark, til TV 2/Fyn.

Med hjælp fra Beredskabsstyrelsen Sjælland blev toget inden afgang afstivet med træ og pakket ind i plastik, og står nu på DBS's havariværksted på Augustenborggade i Aarhus.

- Toget blev sikret, så transporten kunne foregå på en ansvarlig måde og for at undgå, at der skete noget undervejs.

Med 40 km/t til Aarhus

Toget forlod jernbaneterrænet i Nyborg ved 03-tiden, og kørte med 40 km/t til Aarhus. Her nåede det frem sidst på formiddagen søndag.

- Transporten gik fint og uden problemer, konstaterer Aksel Christensen.

Hos DSB's havariværksted oplyser afdelingschef Flemming V. Hansen, at toget nu er overgivet til Havarikommissionen.

- Toget er i deres varetægt, og der må hverken repareres eller laves andet på toget, siger Flemming V. Hansen til TV 2/Fyn.

I alt var 131 passagerer og tre DSB-ansatte om bord på toget, da ulykken indtraf. Udover at otte passagerer mistede livet, blev 16 kvæstet.

Læs også Politiet gør klar til stormøde efter togulykke