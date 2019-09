Ung mand på løbehjul nikkede skalle på parkeringsplads

En 25-årig mand på løbehjul var utilfreds med, at to mænd i en varebil havde henvendt sig til ham om, at han havde spærret for trafikken på Nyborgvej.

Derfor opsøgte den unge mand de to mænd på parkeringspladsen ved Flügger Farver i Benediktsgade.

Her blev de to mænd tildelt knytnæveslag i og omkring ansigtet. Den ene mand blev desuden nikket en skalle. Det oplyser Fyns Politi.

Anholdt kort efter

Det lykkedes en patrulje i nærheden at anholde den 25-årige mand kort efter.

Den 25-årige mand, der er fra Odense, er sigtet for vold.

Slagsmålet fandt sted onsdag ved 11-tiden.