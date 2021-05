Udvikling vækker bekymring: Unge gider ikke fagforeninger

For tyve år siden var 53 procent medlem i en fagforening. I dag er det omkring 50 procent.



Fortsætter udviklingen, frygter fagbevægelsen, at det vil skubbe til magtbalancen mellem arbejdstager og arbejdsgiver.

- Det er jo super vigtigt for os alle sammen, at vores fællesskab er intakt. Det er et spørgsmål om, at vi som arbejdstagere bevarer vores indflydelse, og det gør vi kun, hvis vi står sammen, siger Lars Hansen, formand hos Metal Odense.



3F starter kampagne

Hos 3F Nyborg bekymrer udviklingen også:

- Hele vores samfundsmodel bliver i en ringere tilstand. Med det mener jeg, at arbejdsgivere og fagforeninger ikke vil have mulighed for at lave aftaler sammen, hvis den ene part svækkes af faldende medlemstal, siger Andreas Jensen og fortsætter:

- Man kan jo bare se, hvordan det går sydpå, hvor de ikke har samme tradition for at organisere sig. Forskellen mellem rig og fattig bliver ekstremt meget større. Folk bliver nødt til at have fire madpakker med, fordi de skal varetage to jobs om dagen. Og det tror jeg ikke, der er nogen af os, der er tilhængere af, siger Andreas Jensen.