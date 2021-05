Skoleledelse ser med stor alvor på ”syrebomber”

I alt er der fundet fem-seks af de såkaldte syrebomber uden for i området omkring Korup Skole. Skolelederen har ingen informationer om, at nogen af de hjemmelavede bomber skulle være blevet fundet af børn.

- Det er ubehageligt at finde den slags på en skole, og det er også derfor, vi gør så meget ud af det og tager det så alvorligt, siger Simon Hempel-Jørgensen.

Må ikke ske

Den første ”syrebombe” blev fundet onsdag aften, og da skolen blev gjort opmærksom på fundet, kontaktede de straks forældre, lærere og pædagoger via Aula.

- Det er jo farligt, og derfor skal man passe på, hvad man kommer til at lege med. Og så med en opfordring til forældrene til at få talt med deres børn om, at det her altså er en farlig leg, siger Simon Hempel-Jørgensen.

Han vil ikke komme nærmere ind på, hvad han formoder, der er foregået, eller hvordan skolen hjælper politiet med efterforskningen.