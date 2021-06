Reddede mand fra at drukne: Nu hyldes de to redningsmænd

Derfor var der heller ingen tvivl hos Østifterne. Andreas Møller fortæller, at hovedkontoret allerede indenfor et par minutter havde besluttet sig for at anerkende dem for deres heltemod.

- Det er en fantastisk historie om unge mennesker, der tager action, siger Andreas Møller og fortsætter:

- Det er jo på en måde den ultimativ største bedrift at være med til at redde et menneskeliv.

Mere mellem himmel og jord

Robin Hansen og Marcus Krogh Madsen takker ydmygt for hædren.

- Det er rart med anerkendelsen, men vi havde nu gjort det uanset om vi havde fået et tak eller ej, siger Robin Hansen og fortsætter:

- Det gælder som sagt et menneskeliv, så vi håber bare, at hvis vi selv en dag ender i havnen, at der så også er nogen der hopper ned og redder os.