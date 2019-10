Regn og blæst fortsætter: Ustadigt efterårsvejr i vente

Torsdagen byder på perioder med sol, men samtidig er der også regnbyger med kurs mod Fyn og øerne.

- Men jeg tror, de dør ud inden de når Fyn. De driver ind fra Nordsøen, og så dør de normalt ud henover det jyske, siger TV 2 Vejrets Andreas Nyholm.

Derfor tror vejrværten på, at vi får en overvejende tør formiddag med gode muligheder solskin. Temperaturen kommer til at ligge på en 11-12 grader.

- En hæderlig start på torsdagen – men op ad eftermiddagen er vi mere sikre på, at der kommer til at være byger over Fyn, siger Andreas Nyholm.

Han understreger dog samtidig, at det er meget usikkert, hvor mange byger der kommer.

- Det kan være to, men det kan også være nul. Der kommer til at være meget lokale forskelle, siger Andreas Nyholm.

I løbet af eftermiddagen kommer temperaturen op omkring 13 grader, men fordi de samtidig også blæser en del fra sydvest, vil det ikke komme til at føles specielt lunt.

- Det er en ok temperatur, men med den her jævne vind er det ikke sådan usædvanligt højt, siger vejrværten.

Han forventer, at skyerne vil holde lidt på varmen i løbet af natten, og derfor kommer temperaturen næppe under 10 grader i løbet af natten til fredag.