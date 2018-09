Usynligt fugleskjul bliver testet på Langeland

I fuglereservatet Tryggelev Nor på Langeland kan fugleinteresserede nu betragte fuglene helt tæt på uden at fuglene kan se dem. Det kan ske igennem såkaldte envejsruder, gennem krystalklart glas og i øjenhøjde med fuglene.

Den 25. september blev det helt nyudviklede observationsskjul indviet. Fugleskjulet er blevet til i et samarbejde mellem Aage V. Jensens Naturfond, Realdania og Fugleværnsfonden, der ejer Tryggelev Nor.

- Det nye observationsskjul giver en dramatisk øjenkontakt med fuglene, fordi det er bygget ned i terræn. Envejsruderne betyder, at fuglene ikke kan se personerne inden i skjulet. Og så er glasset en særlig type krystalglas, hvor det er muligt at tage fotos igennem uden at det påvirker kvaliteten af optagelserne, fortæller biolog Aage V. Jensens Naturfond, Lars Malmborg, til TV 2/Fyn.

Var ved at tabe pusten

Det nye observationsskjul repræsenterer høj grad nærsyn og naturoplevelser i det fri, som næppe nogensinde tidligere er set her til lands, lyder det fra Fugleværnsfonden.

- Da jeg første gang på en rejse til Ungarn gik ind i et fugleskjul med envejsruder, var jeg ved at tabe pusten. Jeg oplevede sølvhejrer, som jeg ellers kun havde set i Danmark på lang afstand, fiske få meter væk. De sky fugle var helt upåvirkede, for de kunne ikke se mig, fortæller Allan Gudio Nielsen, der er naturvejleder i Fugleværnsfonden, i en pressemeddelelse.

- Det var en øjenåbnende oplevelse at se fugle i deres naturlige miljø så ekstremt tæt på. Publikum ved Tryggelev Nor har noget at glæde sig til, siger Allan Gudio Nielsen.

Kan komme til Gyldensteen og Odense Fjord

Aage V. Jensens Naturfond vil nu følge evalueringen at det nyudviklede observationsskjul, inden der bliver taget stilling til, om der skal opsættes flere skjul på fondens naturområder.

Målet er at udvikle en færdig prototype, der kan sættes i serieproduktion.

- Der er store perspektiver i den form for observationsskjul, og vi afventer nu evalureingen inde der blvie taget stilling til om de skal opsættes ved fro eksempel Engsøen ved Gyldensteen Strand eller Odesne Fjord, siger bilig Lars Malmborg til TV 2/Fyn.