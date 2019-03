Venstrefolk vil bevare de små sygehuse på Fyn

Over for Ugebrevet Mandag Morgen garanterer statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), at han ikke vil lukke et eneste af landets 21 akutsygehuse.

Nu vil flere politikere – både fra oppositionen og fra statsministerens eget Venstre-bagland – have ham til at bevare de små, lokale sygehuse på Fyn.

- Vi synes selvfølgelig, at det er rigtig rart, at Lars Løkke er ude at garantere, at de nuværende akutsygehuse også forbliver der. Men vi har også nogle andre sygehuse på Fyn, blandt andet i Nyborg, Svendborg og Middelfart, som vi også synes er rigtig vigtige, fordi de jo tilsammen leverer det sundhedsvæsen, vi har. Og det synes vi, at Lars Løkke også bør have fokus på, siger Bo Libergren, der sidder i regionsrådet for Venstre.

Sammen med partikollega Kenneth Muhs, der er borgmester i Nyborg, står han bag en opfordring til Lars Løkke Rasmussen om også at have fokus på den rolle, som de mindre sygehuse spiller i det samlede sundhedsvæsen.

Brug for pladsen

Derfor har de to rettet henvendelse til statsministeren om også at huske blandt andet daghospitalet i Nyborg, rygcentret i Middelfart, specialsygehuset i Svendborg og Ø-sygehuset i Ærøskøbing.

- Vi har brug for dem i den fynske sygehusstruktur. Vi har brug for det personale, der er der, men vi har simpelthen også brug for kvadratmeterne. Det er jo sådan, at når Nyborg Kommune og Region Syddanmark skal lave sundhedshus i Nyborg, så kan vi ikke finde et ledigt hjørne på sygehuset at lave det på. Vi bruger al den plads, vi har, siger Bo Libergren og uddyber:

- Vi har brug for den stabilitet. Jeg ser ikke, at sygehusstrukturen er akut truet på Fyn. Jeg synes bare, at det vigtigt, at Lars Løkke har et fokus på helheden og ikke kun på akutsygehusene, siger Bo Libergren.

Også hos Socialdemokratiet savner politisk ordfører Nicolai Wammen svar fra Løkke om, hvorvidt han vil frede de lokale sygehuse. Altså ikke kun akutsygehusene.

- Det er ikke de 21 akutsygehuse, som er i farezonen. Det er de små, lokale sygehuse i eksempelvis Tønder, Frederikshavn og Nyborg. Der går Løkke ikke ud med en garanti, siger Nicolai Wammen ifølge Ritzau.

Har det stramt

Bo Libergren er gruppeformand for Venstre i regionsrådet, hvis opgave er at sikre driften af sundhedsvæsenet i regionerne.

Derfor har han det også lidt ambivalent med, at oplægget kommer fra centralt hold og ikke ude i regionerne.

- Det har jeg det selvfølgelig lidt stramt med. Der er rigtig mange gode ting i sundhedsreformen, men lige præcis det her med hvem der skal bestemme; det er jo ikke nogen hemmelighed, at det ikke lige er en blomst, der er vokset i min baghave, siger Bo Libergren.