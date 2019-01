Vandet stiger for tredje gang på 14 dage: - Vi er lidt mat i sokkerne nu

Fynboer med udsigt til vand er efterhånden bekendt med øvelsen med at fylde sandsække, iføre sig waders og pumpe vand væk fra kældre.

Året 2019 er endnu kun to uger gammel. Alligevel er Fyn allerede tre gange blevet ramt af forhøjet vandstand - blandt andet på Nordfyn, hvor Heidi Seide Jacobsen til dagligt driver Kyst Camping Bogense.

- Det er tredje gang på 14 dage, så vi er ved at være lidt mat i sokkerne nu, fortæller hun til TV 2/Fyn.

Storm og kraftig blæst

Værst var det 2. januar efter stormen Alfrida. I Bagenkop nåede vandstanden på et tidspunkt op på 172 centimeter over det normale, og byen slog en kedelig rekord og ramte en såkaldt 100-års hændelse. Dagen efter var Stormrådet klar til at erklære stormflod.

Læs også Træt af oversvømmelse: Lars har løftet sit eget sommerhus fri af vandet

Forhøjet vandstand Tre gange er Fyn i 2019 blevet ramt af så kraftig vind, at det har fået vandet i bælter, fjorde og kanaler til at stige. Den 2. januar ramte stormen Alfrida. Hun havde middelvinde på 25,2 meter per sekund og vindstød på 32,6 meter per sekund med sig. Mellem den 8. og 9. januar ramte endnu et kraftigt blæsevejr. Det blev dog aldrig til en storm, da middelvindene ikke nåede over 20,9 meter per sekund. Til gengæld nåede nogle vindstød stormstyrke med 28 meter per sekund. Tidligt mandag morgen nåede middelvinden 21,4 meter per sekund.

Helt så slemt blev det ikke den 9. januar, da vandet igen steg. Men Heidi Seide Jacobsen tog ingen chancer, da der igen blev advaret om løbsk vand i weekenden. Gennem natten til mandag fulgte hun både vinden og vandet, og ved solopgang kunne hun endnu en gang konstatere, at Kyst Camping Bogense atter gik fri.

- Vi er simpelthen så glade for, at det er gået godt alle tre gange. Samtidig har vi noget indvendigt, der gnaver, for hvor mange gange kan vi være så heldige, at det går godt, spørger campingpladsejeren.

Ingen styrkelse af beredskab

Mandag er vandstanden i Odense Fjord steget til 125 centimeter over normal vandstand. Den 9. januar steg vandet i Odense Kanal over 150 centimeter over det normale. Derfor ønsker de blå partier i kommunen, at Beredskab Fyn styrkes med mere personale, så det er bedre stillet ved stormfloder.

Formand for Beredskab Fyn og borgmester i Nordfyns Kommune, Morten Andersen (V), mener dog ikke, at mere uniformeret hjælp på de oversvømmede havnekajer er vejen frem.

Læs også Se kortet: Oversvømmer stormfloden dit hjem?

00:42 Formand for Beredskab Fyn, Morten Andersen (V), mener ikke, at der er penge til mere stormflodsberedskab. I stedet opfordrer han kommuner til selv at kystsikre sig. Video: Ole Holbech Luk video

- Egentlig synes jeg, at den dimensionering, vi har i dag, er fornuftig og nøje afmålt.

- Jeg forstår godt, at når man er i en situation og har brug for hjælp, så så man gerne, at den kom alle steder. Men jeg må også sige, at det er lige så utopisk som at tro, at når det sner, så rydder vi alle vejene på et og samme tidspunkt, siger Morten Andersen.

Løsningen, der giver nattero

I stedet forslår han, at kommunerne selv kystsikrer deres borgere.

- Jeg tror, at det vigtigste, man som kommune kan gøre, er at se på, hvordan man selv kan klimasikre sine egne værdier fremfor at skulle ty til et beredskab.

Tilbage på Kyst Camping Bogense er Heidi Seide Jacobsen enig med sin borgmester.

- Det mest optimale for alle lodsejerne og kommunen - det der kan give os nattero - er at få lavet en permanent kystsikring.

Det er kun følgerne af stormen Alfrida den 2. januar, der blev kategoriseret som stormflod.