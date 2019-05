Ungdomspolitiker glæder sig til valget: - Vi får rigtig travlt

Valget kan bare komme an. De unge medlemmer af Venstres Ungdom på Fyn, VU Fyn, har for længst forberedt plakater, flyers og meget andet til den valgkamp, der snart ikke kan udskydes længere.

Nicolai Løvgret er formand for VU Fyn, og han ser frem til valgkampen – også selv om den for ham som formand kommer til at betyde, at der ikke bliver plads til særlig meget andet end valgkamp i perioden.

- Jeg lægger nogle ting til side. Jeg kommer nok ikke så meget på studiet i den periode, kun hvis der lige er tid til det. Og så selvfølgelig lige passe mit arbejde ind imellem. Men ellers kommer jeg til at lægge alt muligt andet til side, Nicolai Løvgret.

Der har i lang tid været gang i forberedelserne, men når først statsministeren drejer på det store valghåndsving, kommer der rigtig fart på.

- Vi får rigtig travlt. Vi kommer til med det samme at være på gaden og hjælpe Lars Christian (Lilleholt, red.) her i Odense, og så rundt omkring på Fyn hjælpe de andre kandidater, siger VU Fyn-formanden.

Fokus på de unge

Ungdomspolitikernes vigtigste opgave under den kommende valgkamp bliver ifølge Nicolai Løvgret at hjælpe de fynske Venstre-kandidater med at tale med især de unge vælgere.

- Vi har rigtig mange unge mennesker i Danmark, der ikke stemmer. Vi vil gerne bidrage til, at de stemmer - også at de stemmer liberalt. Så derfor er vi ude på gymnasierne og er mere aktive på de sociale medier, siger Nicolai Løvgret.

Selv om han har været medlem af Venstres Ungdom i mange år og i dag altså er formand for det politiske ungdomsparti, drømmer han ikke selv om en karriere som folkevalgt politiker.

- Jeg tror godt, jeg kunne finde på at gå ind i politik ad andre veje, altså arbejde med politik. Men ikke decideret at gå ind og stille op til noget, siger Nicolai Løvgret.

Spiller stadig en stor rolle

De dedikerede i ungdomspartierne er et stort aktiv for især de gamle partier Venstre, Socialdemokratiet, Konservative og Radikale.

Det pointerer valgforsker ved Syddansk Universitet Christian Elmelund-Præstekær.

- Jeg tror ikke, man kan købe det, de giver, for penge. Når de hænger plakater op og deler flyers ud, gør de det gratis, og hvis de bliver spurgt ind til, hvorfor man skal stemme på et bestemt parti, kan de give et overbevisende svar, fordi de tror på sagen, siger valgforskeren.

Det kommende folketingsvalg skal afholdes senest den 17. juni.