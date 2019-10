Tomme hylder på apoteket: - Vi finder en løsning

De danske apoteker må for tiden melde udsolgt af flere almindelige lægemidler, og alt fra adhd-medicin til psykofarmika og det smertestillende præperat Pinex er ikke at finde på hylderne.

Torsdag er det omdrejningspunkt for et stormøde, hvor Lægemiddelstyrelsen har inviteret centrale aktører til at drøfte problemet og finde en løsning.

På Rudkøbing Apotek håber apoteker og formand for Fyns kreds i Danmarks Apotekerforening, Anja Hoffmann, at der kan komme en løsning, selvom det bliver svært.

- Jeg tror ikke, at der er nogen helt enkel løsning på det. Men måske kunne man få nogle flere beføjelser og gøre det nemmere for apoteket, for der er jo mange, der skal involveres, hvis vi ikke har lægemidlet, siger hun.

Mangesidet problem

Hos Anja Hoffmann på Rudkøbing Apotek er det problematisk, at de ikke kan skaffe den nødvendige medicin til kunderne, men hun tror, at der er flere årsager på manglen.

- Årsagen til, at der ikke er nok medicin, er mangesidet. Jeg tror ikke bare, at man kan sige, at der ikke bliver produceret nok. Det handler også om kvaliteten og de undersøgelser, der ligger bagved, forklarer hun.

På Rudkøbing Apotek mangler de især anti-parkinsonmedicin. Foto: Ole Holbech

Kunderne kommer til apoteket med en recept, hvor der kan vise sig et problem, og hvis apotekerne ikke kan løse det med kunden, skal der tages kontakt til lægen igen, som skal behandle problemet.

- Så hvis vi kunne få nogle beføjelser til at løse problemerne på apoteket uden at skulle involvere lægen, så kunne det være en del af løsningen, fortæller Anja Hoffmann.

Vi finder en løsning

Det er særligt anti-parkinsonmedicin, som de mangler på Rudkøbing Apotek såvel som i resten af Danmark.

- Det er et af de store lægemidler, som ikke er helt enkel. Der er kunderne stillet ind på lige netop den medicin, så det er en af de lidt sværere, siger Anja Hoffmann.

Heldigvis findes der alternativer til det meste medicin.

- Vi har altid mulighed for at substituere, hvis ikke lægen decideret har skrevet, at vi ikke må give et alternativt lægemiddel. Så i de fleste tilfælde kan vi give en substitution. Hvis vi ikke umiddelbart kan gøre det, skal vi have lægen ind over, for det kan være, at der findes nogle andre lægemidler, der gør det samme for kunden. Det er så en lægelig vurdering, forklarer Anja Hoffmann.

Her er det medicin, du ikke kan få på apoteket lige nu Marcain-adrenalin, 5 x 20 ml, (bedøvelse)



Loette 28, 84 stk. (blister), (p-piller)



Canesten, 20 g, (svamp)



Circadin, 30 stk. (blister), (melatonin-søvnregulerende)



Tavegyl, 5 amp. a 2 ml, (allergi)



Marzine, 10 stk. (blister), (transportsyge)



Ciflox, 10 ml, (betændelse i ørerne)



Dymista, 120 doser, (allergi - næsespray)



Xeplion, 1 sæt (Abacus), (antipsykotika )



Medikinet CR, 30 stk. (blister), (adhd/narkolepsi )



Creon 40.000, 100 stk., (fordøjelsesenzymer)



Cilest, 63 stk. (3x21) (blister), (p-piller)



Daivonex, 100 g, (psoriasis)



Frisium, 50 stk. (blister), (angst/uro)



Irbesartan "Jubilant", 98 stk. (blister), (blodtryk)



Canesten, 6 stk. (blister), (svamp)



Aromasin, 30 stk. (blister), (antiøstrigen i forhold til brystkræft)



Canesten, 1 stk. (blister), (svamp)



Pinex, 10 stk. (blister), (smertestillende)



Glyoktyl, 100 x 7,5 ml, (afføringsmiddel)



Bricanyl Turbuhaler, 120 doser, (astma)



Arthrotec, 100 stk. (blister), (smerter/gigt)



Betnovat med Chinoform, 30 g, (eksem mod betændelse)



Proctosedyl, 30 g, (hæmorider)



Farmidur, 100 stk., (hjertekrampe)



Sotalol "2care4", 100 stk. (blister), (betablokker) Se mere

Selvom der også er mange tomme hylder og udsolgtskilte på apotekerne på Rudkøbing Apotek, er Anja Hoffmann fortrøstningsfuld.

- Alle apotekere kan godt mærke, at vi er i en situation, hvor vi bruger lidt mere tid på at finde løsninger til kunderne, men det er så også noget, vi virkelig gør. Så i de fleste tilfælde ender vi med at finde en løsning til en kunde, der står og mangler en vare, fortæller hun.