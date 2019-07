Forsøg på brand i Nyborg: - Vi kan ikke udelukke, at det er samme gerningsmand

De seneste tre måneder har der været ni brande i Nyborg inden for samme område omkring volden. Tirsdag var Fyns Politi ude at efterforske en garage, der var forsøgt påsat formentlig torsdag i sidste uge.

Tirsdag anmeldte personalet på Låddenhøj i Nyborg, at der i en garage op til adressen så ud til, at der var forsøgt at antænde brand.

- Vores efterforskere var dernede at lave nogle undersøgelser. Vi kan ikke udelukke, at det er samme gerningsmand, siger Carsten Dichmann, vicepolitiinspektør hos Fyns Politi.

Garagen indeholdt elektriske køretøjer, og man kan i kanten af porten se, at der har været forsøgt at antænde ild. Personalet har lavet en efteranmeldelse tirsdag, da det formentlig er sket torsdag i sidste uge.

Der er altså ikke tale om en ny brand efter løsladelsen af den 51-årige mand, men et forsøg på ildspåsættelse, der fandt sted i sidste uge.

- Vi er opmærksomme på, at det fylder en del i lokalområdet. Vi gør alt, hvad vi kan, siger Carsten Dichmann.

Hvis man har oplysninger angående sagen, er Fyns Politi meget interesseret i henvendelser. Du kan kontakte Fyns Politi på telefonnummer 114.

Brande i Nyborg de seneste fire måneder. Foto: David Moritz