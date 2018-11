Klovnehatte til Langeland: Vidste ikke, de havde lukket børnehave

To politikere fra Langeland må sidde tilbage med røde ører efter, at det forleden blev afsløret, at de ikke var klar over, at de selv havde stemt for at lukke en børnehave.

Sådan lyder vurderingen i det politiske magasin Politik og Spin, hvor samfundsredaktør Jakob Risbro og politisk kommentator Jesper Buch med glimt i øjet hver uge uddeler kongekroner og klovnehatte til de politikere, som har gjort sig heldigt eller mindre heldigt bemærket i ugens løb.

To om klovnehatten

Klovnehatten går denne gang til henholdsvis viceborgmester Lisa Pihl (S) og byrådsmedlem Tonny Gjersen (SF), og der er oven i købet en af slagsen til dem hver.

De to politikere blev nemlig fanget på det forkerte ben, da en gruppe forældre til 32 børn i børnehaven Pyramiden i Rudkøbing i sidste uge blev mødt af et opslag i børnehaven, hvor de kunne læse, at institutionen lukker til næste år.

Det havde forældre og personale ikke hørt noget om, og derfor kontaktede de flere politikere i kommunalbestyrelsen for at få en forklaring på beslutningen. Men det skabte bare mere forvirring.

Det husker vi ikke

I hvert fald kunne hverken SF's Tonny Gjersen eller viceborgmester Lisa Pihl Jensen (S) i følge Fyns Amts Avis huske noget om, at der var truffet en beslutning om at lukke Pyramiden.

Begge er medlem af Lærings-, Social- og Kulturudvalget i Langeland Kommune, og de var i følge avisen af den overbevisning, at sagen stadig var på undersøgelsesstadiet, og at udvalget blot havde bedt administrationen undersøge mulighederne.

Borgmester Tonni Hansen (SF) måtte efterfølgende træde til og rede trådene ud.

- Det er alle fem partier og dermed de 15 politikere, der står bag beslutningen i forbindelse med budgettet for 2019. Jeg tilkendegiver gerne, at når man laver sådan et budgetforlig, der omhandler besparelser for 16,4 millioner, så flyver der mange tal og ting henover bordet, sagde borgmesteren.

- Det er selvfølgelig sympatisk, at borgmesteren på den måde kommer dem til undsætning. Men det er bare ikke særlig smart, at man som politiker ikke har styr på, at man selv har været med til at lukke en børnehave, siger Jesper Buch i begrundelsen for at netop de to politikere har fortjent ugens klovnehat.

Kongekrone til Tonni

Til gengæld har Buch og Risbro besluttet, at ugens kongekrone skal gå til borgmester Tonni Hansen (SF).

Han får dog ikke den flotte hovedbeklædning for at redde trådene ud for de to byrådsmedlemmer, som angiveligt havde taget en lille lur i de sene nattetimer, mens budgettet blev forhandlet på plads.

Tonni Hansen får derimod kongekronen for sit store engagement i TV2 Regionernes TV-show "Fantastiske Fællesskaber", som rullede over skærmen lørdag aften.

- Bagenkop sluttede på en flot 2. plads, men Tonni Hansen har virkelig gjort et super flot stykke arbejde for at bakke den sydlangelandske by op hele vejen. Ved finalen i Helsingør i lørdags var Tonni Hansen også med, og Langeland fik stemmer i hele Danmark. Jeg er sikker på, at Tonni Hansen, og i øvrigt også Ivan Nielsen fra Bagenkop, virkelig har formålet at brænde igennem og vinde sympati hele vejen rundt, siger Jesper Buch.