Vikaren for “Vikaren fra helvede” misser Folketinget

Line Mørk fra SF blev ikke valgt ind i Folketinget. SF’s eneste fynske mandat gik til Karsten Hønge, der i dagene op til valget kom i massiv modvind, fordi han blev nødt til at takke nej til sit mandat, han fik af vælgerne ved europaparlamentsvalget.

Line Mørk troede ikke på noget tidspunkt, at hun skulle i Folketinget på bekostning af den populære politiske ordfører for SF.

- Ikke rigtig, siger Line Mørk, der også er blevet kendt som vikaren for “Vikaren fra helvede”.

Vikaren fra helvede

Karsten Hønge fik i 2014 øgenavnet "Vikaren fra helvede", da han kom i Folketinget for sin sygemeldte partifælle Anne Baastrup.

Havde Karsten Hønge droppet sit kandidatur til Folketinget for at tage til Bruxelles, havde Line Mørk stået til at tage hans plads i Folketinget som vikar.

Line Mørk håbede på to mandater, men vidste godt, at det er et drømmescenarie.

- At tro at træerne vokser ind i himlen, der har jeg ikke været på noget tidspunkt, siger Line Mørk.

- Hvis vi havde fået to mandater, havde det været fantastisk.

Fik 20.000 stemmer

Karsten Hønge fik 4.146 personlige stemmer ved folketingsvalget. Line Mørk fik 2.297 personlige stemmer.

På landsplan gik SF syv mandater frem.

Til europaparlamentsvalget fik Karsten Hønge 20.000 personlige stemmer, men han gav sit mandat videre til partikollegaen Kira Marie Peter-Hansen.