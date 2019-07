4000 halmballer i flammer: Voldsom brand tæt på Nyborg

Torsdag klokken 18.35 rykkede Beredskab Fyn ud til en voldsom brand i en lade i Frørup.

Årsagen til branden skyldes et overophedet transportbånd, hvor der gik ild i motoren.

Båndet blev normalt brugt til at fragte halmballer, men ilden satte flammer i 4000 små halmballer, som er placeret i en lade tæt op ad stald og stuehus.

- Lige nu er vi i gang med at redde dyene i stalden ud. Alle kom sikket ud pånær syv tyrekalve, fortæller Fyns Politi.

Heldigvis er ingen personer kommet til skade.

- Det tørre halm bredte sig hurtigt, og taget på laden faldt sammen, kort efter beredskabet nåede frem, fortæller Knud-Otto Westergaard, der er chefvagt ved Beredskab Fyn.

Massiv hjælp fra hele landet

Beredskabet kører massivt frem og tilbage med vand. Chefvagten understreger, at det er et problem at slukke brande, når de opstår ude på landet.

- Vi har trukket køretøjer fra Ørbæk, Nyborg, Svendborg, Gudme og Odense. Derudover har vi rekvireret fem enheder fra det statslige beredskab, fortæller Knud-Otto Westergaard.

30 mand er torsdag aften massivt til stede på gården i Frørup.

Brand i tre dage

Slukningsarbejdet er en lang process og forventes at være slukket om tre dage, da det er en langsommelig process.

- Vi kan ikke hælde vand direkte på halm, for så kan det ligge og ulme i tre dage, siger chefvagten.

Derfor forsøger beredskabet at skille halmballene fra hinanden. og slukke dem ude på marken.

- Lige nu arbejder vi på at lave en vandforsygning fra Kongshøjåren, der ligger i nærheden, siger Knud-Otto Westergaard.