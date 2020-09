Corona-julepynt hitter: Stor efterspørgsel på nisser med mundbind

En julekugle med en nisse med mundbind på ser ud til at blive det helt store julepyntshit i år.

På den fynske virksomhed Mark&Waldorfs hjemmeside kan man købe julekuglen med corona-nissen på. Idéen kom de på, da de så julekuglerne hos deres leverandør i USA.

- Jeg kiggede lidt på den og tænkte: Kan vi mon det? Siger Marlene Waldorf, der er indehaver af Mark&Waldorf.

Virksomheden Mark&Waldorf, der ligger i Glamsbjerg, er en anderledes webshop, der tilbyder et bredt udvalg af ting til hjemmet herunder også julepynt.

Satsede på cornanisse

Marlene Waldorf valgte at satse på corona-nissen, da hun synes, den både var sjov, sød og meget aktuel.

- Det er ikke for at fornærme nogen, det er simpelthen bare som en reminder på det her helt crazy år, siger hun.

Nissen er blevet delt næsten 500 gange på Facebook, og ifølge Marlene Waldorf tyder det på, at det er en julekugle, som folk gerne vil have på juletræet i år.

- Det er jo gået fuldstændig amok. Der er har været en voldsom interesse, siger hun.

Og heldigvis har folk taget godt imod den.

- Folk har virkelig været super begejstrede, og der er ikke mange, der er blevet stødt over dem, siger hun.

Hun forventer, at julekuglen bliver den mest solgte, som webshoppen har haft.

Stor efterspørgsel

I første omgang regnede virksomhede med at kunne sælge omkring lidt over 100 stykker af corona-julekuglen, men det, kunne de hurtigt se, ikke var nok.

- Bare ved den første interesse for julekuglen kunne vi se, at det ikke holdt kun med 100, så vi valgte at bestille 3.000, hvilket er mange af en enkelt julekugle, siger indehaveren.

Da det heller ikke var nok, forøgede de til 7.000, og nu har webbutikken bestilt i alt 10.000 julekugler hjem.

- Det er noget, som vi følger med i hver eneste dag, og vi regner på, hvor mange vi skal have, for at der er nok til alle. Første sending er næsten ved at være udsolgt, og den er ikke engang kommet hjem endnu. Så det går stærkt, siger hun.

Den første del af sendingen forventer de at modtage i midten af oktober.

Modtages anderledes i udlandet

Ifølge Marlene Wakdorf er der en god grund til, at danskerne gerne vil have corona-nissen hængende på træet.

- Vi er jo kendt for godt at kunne tåle ironi og sarkasme uden at blive stødt over det, og vi synes faktisk, det er sjovt. Det kan jeg fornemme, ikke er det samme i USA, siger hun.

Hun tror, at nissen træder flere over tæerne i USA, men hvorfor er kun ikke helt klar over.

- Måske fordi situationen derovre er mere alvorlig og politisk. Jeg tror i hvert fald ikke, at den kommer til at hænge på lige så mange træer derovre som herhjemme, siger hun.