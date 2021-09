Film optaget på Fyn høster flere priser

Hun deler prisen med Jessica Chastain, der får prisen for sin rolle i "The Eyes of Tammy Faye".

Det oplyser Have Kommunikation & PR i en pressemeddelelse.

Den unge skuespillerinde, der er kendt for DR-serien "Ulven kommer", er den yngste modtager af skuespillerprisen på den spansk filmfestival nogensinde.

Prisen får hun for sin rolle som Lise i filmen "Du som er i himlen", der får premiere i de danske biografer 6. januar 2022.

Filmen, der er indspillet i den vestfynske landsby Gummerup. er baseret på bogen "En dødsnat" fra 1912. Den udspiller sig på en gård i 1800-tallet og stiller skarpt på kvindernes plads i historien.

Blandt andre Thure Lindhart spiller også med i filmen, der er instrueret af Tea Lindeburg. Hun vinder for arbejdet prisen Bedste Instruktør.

Det er andet år i træk, at prisen for Bedste Skuespiller ved filmfestivalen San Sebastian havner på danske hænder.

Sidste år fik de fire hovedrolleindehavere i filmen "Druk" - Mads Mikkelsen, Lars Ranthe, Thomas Bo Larsen og Magnus Milang - prisen til deling.

Dengang var det dog prisen for Bedste Mandlige Skuespiller, de fik. I år er prisen for første gang blev uddelt på tværs af køn.

Flora Ofelia Hofmann Lindahl er den tredje kvindelige danske skuespiller, som vinder prisen.

Paprika Steen vandt den i 2014 for sin rolle i "Stille Hjerte", og Connie Nielsen gjorde det i 2004 for "Brødre".

Det er ikke første gang, at 16-årige Flora Ofelia Hofmann Lindahl vinder en pris for sit skuespil.

For sin præstation som Holly i "Ulven kommer" blev hun tidligere på året belønnet med en Robert for Årets Kvindelige Hovedrolle i en Tv-serie.

Den vandt hun foran næsen af blandt andet veteranen Karen-Lise Mynster. Hun var nomineret for sin rolle i "Når støvet har lagt sig".

Også denne pris var Flora Ofelia Hofmann Lindahl den yngste, der nogensinde har vundet. Den vandt hun som 15-årig.

DR-dramaet blev samtidig kåret til Årets Tv-serie ved uddelingen, som Danmarks Filmakademi står bag.

Serien, der kredser om, hvorvidt Hollys stedfar har slået hende, er solgt til flere andre lande. Blandt andet Tyskland og Storbritannien.