Frosten har fat: Håber på at åbne skøjtesøer i næste uge

Kulden har fået godt fat i Fyn og resten af Danmark. Sneen dækker landskabet, mens søer og vandhuller mange steder er frosset til.

Det kan for nogle være svært ikke at gå ud på isen, når søerne er dækket af is, men det kan være livsfarligt. I torsdags faldt en 45 årig mand gennem isen ved på en sø ved Davinde, da han tilsyneladende ville forsøge at få sin hund ind fra isen.

Han ligger stadig i kunstigt koma på Odense Univertsitetshospital.

Skøjtesøer i Assens Kommune Vissenbjerg Østervang sø

Mølledammen ved Lergyden Tommerup Langsted gadekær

Verninge gl. branddam (Irisvej) Haarby Søen ved Trunderupskoven Assens Kaals Mølledam

Strandmølledammen

Galledammen

Sønderby sø

Turup gadekær Kilde: Assens Kommune

Måler istykkelsen mandag

Derfor holder man også et skarpt øje med istykkelsen på kommunernes officielle skøjtesøer. Isen på søerne skal være minimum 13 centimeter tyk, før kommunerne giver tilladelse til at bevæge sig ud på isen.

I Assens Kommune begynder Freddy Nielsen og hans team mandag at måle istykkelsen.

- Vi håber, at vi kan åbne for nogle af skøjtesøerne i kommunen i løbet af næste uge. Men jeg tør ikke garantere noget, siger Freddy Nielsen, der er driftsleder af Entreprenørgården i Assens.

Assens Kommune har ti officielle skøjtesøer, som man måler istykkelsen på. Ingen af dem er lige nu åbnet. Først når tykkelsen på isen når op på minimum 13 centimeter, må man gå ud på isen. Før det sker, er det strengt forbudt.

- Det vil blive annonceret på vores hjemmeside, når det er tilladt at skøjte på søerne, siger Freddy Nielsen.

De seneste dage har temperaturerne ikke været over frysepunktet, og ifølge TV 2 Vejret vil næste uge også blive en kold affære.