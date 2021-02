Efter alvorlig ulykke: - Vi sætter skilte op, hvis isen er sikker

- Det her er en meget tragisk og alvorlig ulykke, og det vidner om, at isen er livsfarlig at gå på.

Sådan siger rådmand i By- og Kulturforvaltningen Christoffer Lilleholt (V) efter en 45-årig mand torsdag formiddag gik gennem isen ved Davinde.

Det var tilsyneladende, da manden ville forsøge at få sin hund ind fra isen, at han faldt igennem.

- Hvis man har børn eller unge, så er det vigtigt, at man husker at sige til dem, at det er livsfarligt at gå ud på is, siger han.

Derudover opfordrer han til, at man minder hinanden om ikke at færdes på is, hvis ikke man ved, om den er sikker.

Skilte skal forhindre ulykker

Rådmanden fortæller, at der vil være nogle søer i Odense, som kommunen tester på i løbet af næste uge, og først når isen er sikker, bliver der sat skilte op.

- Der er fem styks, som vi kan gøre til skøjtesøer, og det er vigtigt, at man først går derud, hvis man ser, at der er et skilt om, at man kan gå ud, siger han.

Hvilke søer er skøjtesøer? Skovsøen (ved Skovalléen i Fruens Bøge)

Munkedammen (ved Østerbæksvej og Rosenørnsvej)

Svanedammen (ved Kochsgade og Svanevej)

Nørredammen (ved Buchwaldsgade/Nørrevænget).

Munkemaen. Der er adgang fra Nistedvej eller Lille Rugbjerg Vej / Bispeengen. Følg cykelsti mod kanalen. Kilde: Odense.dk

Dog er alt is som udgangspunkt farlig at gå ud på, uanset om man ser et skilt eller ej.

- I det øjeblik at den er sikker, så skal I nok få det at vide, lyder det fra rådmanden.

Odense Kommune tester søerne ,og hvis det bliver relevant, sætter de skilte op, hvor der står, at isen er sikker.

Hvornår må du skøjte? Kravet til skøjtesøen er, at isen overalt på søen er mindst 13 cm tyk. Når isen er mere end 13 cm tyk over det hele, kommer der skilte op ved skøjtesøerne, om at du må færdes på søen. Før disse skilte står ved skøjtesøen eller -dammen, må du ikke færdes på søen. Odense Kommunes entreprenører måler løbende istykkelsen på søen, når den er åben som skøjtesø. Kilde: Odense.dk

I øjeblikket er der ikke nogen søer i Odense, som er sikre at gå ud på, og derfor er der heller ingen skilte.

- Som udgangspunkt er der ikke nogen søer, man skal gå ud på overhovet. Det er livsfarligt, og det kan have meget fatale følger, siger Christoffer Lilleholt.