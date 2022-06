Fynbus tvinges til at omlægge ruter det næste år

Det næste års tid kommer din vante busrute til at tage længere tid.

For mandag den 27. juni starter et omfattende kloakarbejde i Glamsbjerg, som varer det næste års tid.

Kloakarbejdet i Glamsbjerg sender Fynbus' busser ud på større omveje.

I arbejdets første fase skal de regionale busruter 131 og 151-153 ud på større omveje i perioden 27. maj til og med 15. juli.



Men omkørslen vil løbende blive ændret.

- Fynbus opfordrer til, at man holder øje med, hvordan busserne kører på Fynbus.dk/trafikinfo eller Rejseplanen, da arbejdets tidsplan formentlig ændrer sig efterhånden, som det skrider frem, skriver Fynbus kommunikationskonsulent Mikkel Henriksen i en pressemeddelelse .



Fra 27. juni til 15. juli er det ikke muligt for Fynbus' busser mellem Assens og Odense at køre til Glamsbjerg Station, fordi det ekstra tidsforbrug gør det umuligt for Fynbus at overholde køreplanen for resten af ruten.

Rute 131

Fra mandag d. 27. juni til og med fredag d. 15. juli spærres rundkørslen ved Assensvej, Søndergade og Odensevej. Derfor kører busserne på rute 131 kører omkørsel ad Algade-Assensvej-Hårbyvej-Kirkebjergvej-Langgade-Dærupvej-Nørregade i begge retninger.

Derfor er der opsat et midlertidigt stop i Flemløse.

Busserne kører i perioden ikke via strækningen fra Haarby over Gummerup og Køng. Der er opsat midlertidige stoppesteder på Dærupvej ved Nørregade.

Rute 151-153

Fra mandag d. 27. juni til og med fredag d. 15. juli kører busserne 151-152 omkørsel ad Holtevej-Holtegårdsvej-Krengerupvej-Dærupvej i begge retninger. Der henvises til de midlertidige stop på Dærupvej ved Nørregade.

De afgange på rute 152, der starter i Glamsbjerg og kører mod Odense, kører omkørsel ad Glamsbjerg Station-Nørregade-Krengerupvej-Holtegårdsvej-Holtevej.

Afgange med nummer 153 fra Odense mod Glamsbjerg kører omkørsel ad Holtevej-Holtegårdsvej-Krengerupvej-Nørregade-Glamsbjerg Station.

Hvis du ikke er til offentlig transport, kan du altid overveje at cykle. I maj testede TV 2 Fyns journalist om det egentlig er hurtigst at tage letbanen eller cyklen.