Gravide Louise om vaccinetilbud: - Jeg skal sove på det, men jeg hælder til at få den

Onsdag meldte Sundhedsstyrelsen ud, at man nu anbefaler gravide og ammende at blive vaccineret mod coronavirus. Det gør man på baggrund af en gennemgang af data og anbefalinger fra andre lande, blandt andet USA, Israel og Canada.

Med til beslutningen hører den kendsgerning, at gravide er i særlig risiko for at få et alvorligt forløb, hvis de bliver smittet med covid-19.

For Louise Guldberg Dégas fra Glamsbjerg er det godt nyt. Hun er 21 uger henne i sin graviditet, men til trods for muligheden har hun endnu ikke booket en tid til at få prikket.

- Jeg tænker, at der lige går nogle dage, hvor jeg vil snakke med min mand, og hvor jeg vil mærke efter nede i maven, hvad der er det rigtige at gøre. Men jeg er rigtig taknemmelig for, at der er åbnet for gravide, så man får muligheden for at vælge selv, siger hun til TV 2 Fyn.