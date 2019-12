Hestehår og bjældeklang i Assens: Store og små juleheste i optog

Med ansvaret for et juleoptog med flere end 30 heste i alle størrelser, er der nok at se til. Derfor var Cecilie Godsk nødt til at stå tidligt op og tage i stalden lørdag morgen.

Juleoptoget med lokale heste gennem Assens bymidte skulle lørdag afholdes for sjette gang, men første gang med Cecilie Godsk i spidsen for projektet.

Læs også Islandsk hesteinvasion på Vestfyn: Jeg elsker det

Shire hest Shire hest er verdens største hesterace.

Det er den største og tungeste hest, hvor højden normalt er over 180 centimeter og vægten mindst 800 kilo og ofte over 1100 kilo.

Shire hesten har en trækkraft på op til fem ton, og den har været udbredt som trækhest i industrien, landbruget og til transport.

- Det handler om at skabe juleglæde i Assens by. Vi synes, at det er hyggeligt med hestehår og bjældeklang lige op til jul, smiler Cecilie Godsk.

Fra otte til fireogtredive

Hele projektet startede for seks år siden, hvor kun otte heste og ryttere var en del af optoget gennem Assens by.

- Nu er der et sted mellem 32 og 34 heste i optoget, siger Cecilie Godsk.

Flere af byens borgere tog turen til gågaden for at se de mange heste ride gennem byen. Heriblandt søskendeparret Marius Winter og Sidsel Winther.

- Vi er her fordi min storesøster elsker heste, smiler Marius.

- Jeg synes, at shire er en af de fineste hesteracer, så det er sjovt at se, stemmer storesøster Sidsel i.

(Fra venstre) Iben Feddersen, Emma Feddersen, Marius Winther og Sidsel Winther synes, at det er sjovt at se de store heste til optoget i Assens. Foto: Marie Louise Florival Andersen

Hyggestemning i byen

Formålet er netop at skabe glæde og hyggestemning i byen, og Cecilie Godsk forklarer, at det er særligt, at Danmarks højeste hest kommer med i optoget.

- Det trækker folk til, og det er fantastisk at kunne tilbyde byen, understreger hun og fortsætter:

- Og så skal der heller ikke herske tvivl om, at rytterne elsker at vise sine heste frem.

Hestene er fint pyntet til optoget i Assens. Foto: Marie Louise Florival Andersen

Både Marius og Sidsel, samt vennerne Emma Feddersen og Iben Feddersen er begejstrede for de store heste.

- Det er vildt, at det er så store heste. De er meget flotte, sider Iben og kigger rundt på de andre, der nikker.

Kan I godt lide at ride på heste selv?

- Jaaaa, råber alle fire børn og smiler.

Læs også Ny 10. klasse: Bliv ekspert i heste og friluftsliv