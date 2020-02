I karantæne i Assens: - Vi snakker dagligt om Coronavirussen

I knap en uge har hjemmet i Assens været Palle Svenssons base i højere grad end han er vant til. Han har ikke forladt hjemme siden i mandags. Og han tæller ned til fredag i næste uge, hvor han atter må gå udenfor.

- Vi tager vores temperatur morgen og aften og rapporterer det til Styrelsen For Patientsikkerhed. De ringer også til os dagligt for at høre, hvordan det går, fortæller Palle Svensson fra sin frivillige karantæne, som han deler med sin kæreste og hendes søn.

Læs også Coronavirus: OUH står klar med særligt beredskab

Da han i mandags blev evakueret hjem fra Wuhan i Kina, forlod har det område, hvor den frygtede coronavirus først blev opdaget, og hvor den siden har spredt sig fra. I tusindvis er smittede og flere hundrede er ind til videre døde af den.

- Vi snakker hver dag om virussen, det kan vi slet ikke lade være med, siger Palle Svensson.

Til daglig er han montør for Cabinplant i Haarby. Han var sammen med to andre montører fra Fyn i Wuhan for at færdiggøre maskiner til fødevareproduktion. Da Kina begynde at lukke ned på grund af coronavirussen, sad montørerne i første omgang på deres hotel og fulgte udviklingen. Siden blev de evakueret hjem til Danmark.

- Min kæreste er den eneste, der er ude af huset. Hun handler tidligt om morgenen, når der ikke er så mange i butikkerne. Hun og hendes søn behøvede ikke at være i karantæne, men det har de valgt at være sammen med mig, kommer det fra Palle Svensson, der især på ét område er lettet:

- Folk ved efterhånden mere om virussen. I starten kom der hårde kommentarer om, at vi var til fare. Nu ved folk, hvad det går ud på. De første dages panik har lagt sig. Det er godt, synes Palle Svensson.

Læs også Frygt for coronavirus: Fynske virksomheder lukker ned i Kina