Mediedebat: Skal klima have samme dækning som corona?

Klima vs. corona Fredag den 28. august klokken 14 inviterer TV 2 Fyn Event i samarbejde med Odense Film Festival til kortfilm og debat. Se dokumentar-kortfilmen "Black Line" om en landsby i Bangladesh hårdt præget af forurening, og deltag derefter i debatten. Billetbookning nødvendig.

Spørger man Assens' borgmester Søren Steen Andersen (V), er der masser af klimahistorier i hans kommune.

- Vi er i fuld gang med at separere regn- og spildevand, så vi kan filtrere medicinrester og mikroplast fra. Vi ser på, om vi kan sikre kyststrækningen med klitter. Vi får også solcelleparker på 70 hektar, som næsten svarer til elforbruget i alle Assens' husstande. Og så er der regnvandssøerne...

Men Assens er ikke kendt som en klimakommune. Faktisk anerkender Søren Steen Andersen, at mange nok tænker på langt mindre flatterende emner som besparelser på ældreområdet, når Assens kommune kommer på tale.

- Vi kunne nok blive bedre til at spille klimakortet, indrømmer han.

De mange ambitioner og klimaprojekter har ellers placeret Assens kommune i et fornemt selskab. Nemlig som en af 20 danske kommuner, udvalgt af Realdania og Concito, i projektet DK2020.

- Vi føler os privilegerede over, at Concito og Realdania regner os for nogen, de vil arbejde sammen med, siger den stolte borgmester.

I september skal Assens byråd godkende en ambitiøs klimaplan, som kommunen har fået hjælp af Concito og Realdania til at udvikle. Planen skal sikre, at Assens lever op til den store klimaaftale, som blev indgået i Paris i 2015. Med andre ord skal Assens være CO2 netral i 2050 og bidrage til, at Jordens temperatur ikke stiger med mere end 1,5 grad.

Medier prioriterer corona

Danske medier - herunder TV 2 Fyn - har siden marts i år valgt corona som dagsorden. En klar prioritering, som mediecheferne står ved. I starten af året var der ellers masser af omtale af klimaet i nærmest alle danske medier. Nu hvor efteråret og en mulig "bølge 2" er rundt om hjørnet, mener mange klimaforkæmpere, at det er tid til, at medierne igen skruer ned for corona-dækningen og op for klimadagsordenen.

- Klimakrisen er den største udfordring vi som samfund nogensinde har stået overfor, og truslens omfang og karakter bør oplagt afspejle sig i alle redaktioners daglige prioritering nu og fremadrettet, mener Helene Hagel, klima- og miljøpolitisk leder i Greenpeace.

- Klimakampen er helt afhængig af en kritisk offentlighed, der på et oplyst grundlag kan kræve nye måder at indrette samfundet på, og medierne har en helt oplagt rolle og ansvar for at understøtte den viden og appetit, som det også kræver,

Hvad mener du?

Skal de fynske medier fokusere mere på klimaet fra nu af eller skrue op for dækningen af corona ligesom i foråret? Det vil vi gerne debattere med dig fredag den 28. august, hvor TV 2 Fyn Event som en del af Odense Film Festival arrangerer "Klima vs Corona" i Kulturmaskinen i Odense.

De deltager: - Jakob Herskind, ledende nyhedsredaktør, TV 2 Fyn - Poul Kjærgaard, Chefredaktør, Fyens Stiftstidende - Søren Steen Andersen, borgmester, Assens kommune. - Vært er Signe Ryge, TV 2 Fyn Event.

