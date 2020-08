Opretter privat vagtværn: Forældre trætte af hærværk og kondomer på legeplads

Smadrede flasker, brugte kondomer og cigaretskodder. Ødelagte bålhytter oversprøjtet med grafitti og affaldsspande spredt ud over legepladsen.

Det er, hvad børnene på Aarupskolens sfo møder om morgenen. Det er en gruppe lokale forældre blevet så trætte af, at de har oprettet et forældreværn, der hver fredag og lørdag patruljerer i området.

Læs også Natteravnene til kamp mod corona: Deler spritservietter ud i det fynske natteliv

- Vi oplever massive problemer med, at der bliver holdt fester heroppe, og at pædagogerne skal bruge rigtig lang tid på at rydde op, før børnene kan komme på legepladsen, fortæller Martin Sørensen, der er en del af forældrepatruljen.

For klamt til børn

Assens Kommune er bekendt med problemerne på legepladsen bag Aarupskolen, og hen over sommerferien har indsatsen endda været styrket i området.

- Vi har faktisk haft et vagtselskab til ekstraordinært at komme i sommerferien i år. Vi har haft kontakt til politiet adskillelige gange, og vi har haft vores egne ssp'ere i området, siger formand for uddannelse, børn og familie-udvalget i Assens Kommune, Mogens 'Mulle' Johansen (SF).

Sfo-pædagog Kim Zoega Hansen skal dagligt rydde op efter unges fester på legepladsen. Hver morgen ligger der brugte kondomer, snus og cigaretskodder, som han ikke ønsker, at børnene skal se. Foto: Ole Holbech

Alligevel oplever sfo-pædagog Kim Zoega Hansen, at problemerne på legepladsen ikke er blevet mindre.

- Det er et stigende problem. Nærmest uden undtagelse møder vi ind til en bålhytte, der ser noget hærget ud. Smadrede flasker er hverdagskost, og det flyder med affald, fortæller han.

Faktisk er hærværket så omfattende, at han ikke ønsker, at børnene skal se det.

Læs også DMI varsler: Varmebølge bliver til regulær hedebølge

- Ofte vil børnene gerne hjælpe med at rydde op, men jeg synes også, at de ting, der bliver svinet med, efterhånden er så ulækre, at vi ikke engang kan tilbyde, at børnene kan hjælpe med oprydningen, hvis de vil, siger Kim Zoega Hansen.

Har ikke råd til vagtselskab

Når Martin Sørensen i weekenden patruljerer i området, gør han det, fordi han mener, at forældrene i området bør tage et ansvar. Det samme mener udvalgsformanden.

- Vi er ikke en kommune, der har råd til at købe et vagtselskab, så det er vores egne forældre, der er nødt til at begynde at tage ansvar for deres børns færden, fortæller Mogens 'Mulle' Johansen.

Kommunens ssp'ere håber at få etableret et samarbejde med det nye forældreværn.