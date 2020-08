DMI varsler: Varmebølge bliver til regulær hedebølge

Termometret har vist 28 grader flere steder på Fyn, og de kommende dage bliver endnu varmere. Derfor opjusterer Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) sit varsel fra varmebølge til egentlig hedebølge.

Der er tale om hedebølge, når temperaturen når 28 grader eller mere i minimum tre dage.

Varslet gælder for Nordfyn, Faaborg-Midtfyn og Svendborg, og fynboerne vil opleve de smeltende varme temperaturer ind til 9. august. Også resten af Fyn vil opleve de kommende dage som rigtig varme.

- Der ligger et højtryk øst for Danmark, og det pumper lun luft op nede fra Mellemeuropa, hvor der er meget varmt, forklarer vejrvært Per Christiansen.

Risiko for hedeslag

DMI varsler med en såkaldt kategori 2-varsel, der spænder over en skala fra et til tre, hvor tre betegner farligt vejr.

Hedebølgen får en kategori 2, fordi varmen kan være farlig for små- og spædbørn, ældre samt personer, der lider af kroniske sygdomme.

- Drik rigeligt vand, og hold kroppen afkølet, skriver DMI.

Sommeren har indtil nu budt på 16 sommerdage, hvor termometret har nået over 25 grader.