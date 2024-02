Pernille fik hest skamferet - politiet er på bar bund

Grund til at tage sagen alvorligt

Der er gået mere end et år, siden Eydis blev mishandlet første gang. Hesten er i mellemtiden blevet aflivet, og sagen er måske kommet med i graven, fortæller Søren Frederiksen.

- For nuværende har efterforskningen ikke kunnet pege på nogen egentlig gerningsmand bag de forhold, som er blevet anmeldt. Men vi forbeholder os stadig ret til at genoptage sagerne, hvis der kommer nyt, der kan bringe os i retningen af en identificering.



Og der er grund til at tage gerningsmænd som disse alvorligt til hver en tid.

- Det her med at kalde noget som helst drengestreger, hvor man skader andre dyr, eller mennesker for den sags skyld, det kan aldrig være drengestreger. Fordi vi mennesker, unge og børn, ikke bare går ud og skader dyr, uden der ligger noget patologi - altså noget voldsomt - bagved, forklarer Florence McLean.

I Voldtofte har Pernille Nannberg stadig svært ved at glemme mishandlingen af Eydis.

- Lige nu har jeg også en skræk for, at der skal komme nogle tilbage og gøre et eller andet her. Samtidigt er der det her, som politiet sagde til mig, at vi har også gjort opmærksomme på os selv, og det gør jo, at man også kan provokere gerningsmænd til at komme igen. Og den synes jeg, er svær, fordi samtidig vil jeg gerne advare hele hesteverdenen om, at vi skal være lidt obs.

Men der er også en anden vigtig ting, som hun håber at få sat fokus på med sagen om Eydis.

- Jeg synes helt klart, at strafferammen skal være højere. Jeg synes, strafferammen er meget lav, så de (politiet, red.) har ikke så meget at arbejde med, og det er gerningsmænd, som er svære at fange.

Som lovgivningen er nu, risikerer man op til to års fængsel ved overtrædelse af dyrevelfærdsloven.