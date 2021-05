Se vinge falde af: Vindmølle brænder i Dreslette

Vagtchef ved Fyns Politi Henrik Strauss oplyser onsdag aften, at vindmøllen får lov til at brænde ud hele natten. - Hjemmeværnet vil være til stede for at sikre sig, at folk ikke kommer for tæt på, for der kan falde store stykker ned, siger han. Torsdag morgen kommer en tekniker til stedet og kigger på vindmøllen for at vurdere, hvad der videre skal ske.