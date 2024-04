Skole ramt af "tosset" lov - står tilbage med millionregning

Problemstillingen, som Strandmølleskolen står i, hvor de kan få erstatning for stormflodsskader i den ene bygning, men ikke i den anden, var ikke oppe at vende ved seneste servicetjek af stormflodspuljen.

Det fortæller Kim Vest Boddum, der var en del af det udvalg, der kom med en række anbefalinger til erhvervsministeren i 2017.

Han var personligt udpeget medlem, fordi han tidligere var skadelidt i forbindelse med stormen Bodil, der hærgede i 2013. Samtidig er han kloakteknisk rådgiver og ved derfor en ting eller to om kloakker.

- Der var ikke nogen, der kiggede på denne problemstilling specifikt, som jeg husker det. Vi kiggede mere på, når havvandet står ind, og vi havde nok ikke grænsefladen med - altså, hvad sker der med de bygninger, hvor havvandet kun kommer ind gennem kloakken, siger han og forklarer, at han godt kan forstå skolens undren:

- Problemstillingen er, at lægfolk har jo ikke nogen viden om, hvad der er af kloakløsninger. Derfor kan det være rigtig nok, at man burde kigge på det her igen.

Må selv betale regningen

Tilbage står Strandmølleskolen med en regning på cirka en million kroner, fortæller viceskoleleder Henrik Halle.

Hvor skal I finde de penge?



- Det må være skolens likvide midler, det er de eneste steder, der er. Det er penge, der kunne være brugt til alt muligt andet. Men der er nok noget vedligeholdelse eller udbygning, der kommer til at gå lidt langsommere, end det ellers ville, siger viceskolelederen og understreger, at elever ikke kommer til at kunne mærke det.

Sidste mulighed i værktøjskassen for at få dækket skaderne er ifølge viceskolelederen at gøre Assens Forsyning ansvarspådragende, forklarer Henrik Halle.

- Vi har fået at vide af Assens forsyning, at de har pumper, der pumper kloakvandet til rensning og videre ud i havet. Det system gik i stykker under stormfloden, og derfor er vi i gang med at finde ud af, om vi kan gøre dem ansvarspådragende.

Hos Assens Forsyning bekræfter seniorkonsulent Christian Malling i et skriftligt svar, at der var problemer med en af deres pumper under stormfloden.

"Oversvømmelserne i Assens ved Strandmølleskolen skete, fordi den transformatorstation, der skulle forsyne Assens Forsynings pumpe, var lukket ned i mange timer grundet stormfloden. Den pågældende pumpe sikrer under normal drift, at vandet pumpes til behandling på Assens Centrale Renseanlæg, inden det lukkes ud i Lillebælt.

Vi har ikke yderligere kommentarer til sagen, udover at vi naturligvis synes, det er utroligt træls for de institutioner og ejendomme, der blev påvirket af stormfloden.”