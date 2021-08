Tidligere verdensmester fik rørt benene til eliteløb på Vestfyn

- Stort set alt, hvad der kan kravle og gå, er her. Lige bortset fra dem, der kører rundt i udlandet. Men her i ellevte time viste det sig også, at Mads Petersen, vores eksverdensmester også lige skulle ud og have rørt benene i dag, så han er her også, og det er ret spændende, siger Claus Rasmussen, formand for Cykling Odense.



Ruten for tre løb, Demin Cup, Ladies Cup og UnoX Cup, var 23,9 kilometer og lagt i et kuperet terræn med 348 højdemeter. Alt efter løb, skulle deltagerne køre fem eller otte omgange.

Modsætninger i Tokyo

Selvom landevejsløbene var i fokus i Vissenbjerg søndag, faldt snakken også på de fynske ryttere på banelandsholdet, der mandag skal køre 4.000 meter forfølgelsesløb i banecykling under OL i Tokyo.

- Rasmus Lund er en super, super starter, og han er formentlig kun med over halvdelen af løbet. Lasse Norman er den modsatte, han er den, der virkelig trækker læsset, når de er ude på de afgørende omgange. Så de er to modsætninger, men rigtig stærke ryttere, siger Claus Rasmussen.

Han tror på deres favoritværdighed, selvom løbet nok skal nå at blive spændende.

- Der er gode tegn, men vi ved ikke, hvad de andre kommer med af ryttere, og hvad de har arbejdet med, siger han.