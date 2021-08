Nogle skal holde afstand, andre skal ikke: Ændrede coronaregler forvirrer café- og biografejer

Coronapasset kan fremover blive i lommen hos de gæster, der besøger Café Biografen i det centrale Odense.

Men kun hvis de skal se en film, vel at mærke. Til gengæld gælder det, at gæsterne skal sidde med mindst ét sædes mellemrum, og der skal være to kvadratmeters gulvplads per biografgæst i salen, uanset om man er siddende eller stående.

Besøger man derimod Café Biografen for at sidde i deres café og spise, så skal man have et gyldigt coronapas, der demonstrerer, at man enten er testet negativ for coronavirus for nylig eller vaccineret.

For de spisende gæster gælder der til gengæld ingen krav om afstand og tomme sæder.

Regelsættet trådte i kraft søndag, og er en del af udfasningen af coronarestriktionerne.

- Når vi har både restaurant og biograf, så kunne vi godt tænke os, at reglementet bliver mere tydeligt. Det her med, at man kan noget det ene sted, men det kan man ikke det andet - at skulle formidle det til vores gæster, det er ikke nemt, siger Jørgen Brochorst Christensen, der er ejer af Café Biografen.